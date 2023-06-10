تخريج دفعة عام الاستدامة من طلبة مدارس الإمارات الوطنية

المصدر: دبي - وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، شهدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، حفل تخريج الدفعة الـ16 من طلاب وطالبات مدارس الإمارات الوطنية للسنة الدراسية 2022 - 2023 «دفعة عام الاستدامة»، البالغ عددهم 239 خريجاً وخريجة من مجمعي الشارقة ورأس الخيمة.

علوم

وأكد أحمد محمد الحميري، الأمين العام لـ«ديوان الرئاسة»، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، بهذه المناسبة، أن مدارس الإمارات قطعت أشواطاً مهمة في سبيل تأهيل أبناء الوطن ونشر العلوم والمعرفة، بفضل الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمسيرتها ودعم سموه الكريم لتمكين الشباب وتحسين مهارات الطلاب والطالبات وضمان تميزهم في مساراتهم التعليمية.

وأشار إلى أن «مدارس الإمارات الوطنية» ترسخ من خلال عملها المتواصل في المنظومة التعليمية رؤية القيادة الرشيدة للدولة، القائمة على الاستثمار في الإنسان، ودعم التنمية البشرية، مضيفاً أن مسيرة المدارس تميزت بالريادة في تدريس المناهج، والاهتمام بتزويد الطلاب والطالبات بأهم المعارف وأحدث المهارات والتقنيات، والحرص على تنمية شخصياتهم وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن والاعتزاز بهوية الدولة في الجيل الناشئ.

رسالة

وأوضح معاليه أن رسالة مدارس الإمارات الوطنية تتجسد في تطوير أداء قطاع التعليم في دولة الإمارات والرقي به إلى آفاق أرحب، وتمكين الطلاب والطالبات وتأهيلهم للتميز في سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تمثلت على أرض الواقع في مبادرات عدة أطلقتها المدارس على غرار تأسيس «مراكز التدريب التقني والمهني»، و«برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين»، وهي كلها مبادرات تدعم توفير بيئة نموذجية للدراسة والتدريب.

وتقدم معاليه بالتهنئة لأبنائه طلبة «مدارس الإمارات الوطنية» وأولياء أمورهم وجميع العاملين في المدارس، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.

ذكرى

ومن جهته قال الدكتور شاون ديلي، مدير عام مدارس الإمارات الوطنية، في كلمته خلال الحفل الذي أقيم في دبي وحضره عدد من كبار المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية: يصادف هذا الحفل مرور 21 سنة على تأسيس مدارس الإمارات الوطنية، التي قدّمت برامج تعليمية متميزة استناداً إلى رؤية مؤسس الدولة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بأن تكون مدارس الإمارات الوطنية نموذجاً للتعليم يؤهل الشباب ليصبحوا قادة المستقبل، ومواطنين صالحين ومبدعين.

وأكد أن المدارس تحرص على تعزيز شراكاتها المؤسسية، وتنويع استراتيجية التعليم، والانفتاح على مختلف التجارب العالمية، وتعزيز المكانة المتميزة للمنظومة التربوية الإماراتية إقليمياً ودولياً، وذلك من خلال توقيع اتفاقات تعاون مع جهات مختلفة من داخل دولة الإمارات وخارجها، ومشاركة طلبتها في مختلف المسابقات التربوية والعلمية والرياضية، وزيادة الفرص التثقيفية للطلبة من خلال تنفيذ مشروع النظافة البيئية، وتفعيل «رياضة المواي تاي - Muay Thai» في مدارسها.

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