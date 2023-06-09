500 ألف طالب استفادوا من «الإمارات للآداب في الفضاء»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم «برنامج الإمارات للآداب في الفضاء»، 10 حلقات من أصل 20 حلقة، استفاد منها 500 ألف طالب في الدولة وخارجها.

وأوضح سالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أن هذا البرنامج التفاعلي، تم تدشينه في إطار التعاون بين المركز ومؤسسة الإمارات للآداب، وتوازياً مع مهمة سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية، حيث يتيح البرنامج للطلبة فرصة متابعة رائد الفضاء في مهمته، والاستمتاع بمعرفة المزيد عن الفضاء، من كتّاب ومختصين في هذا المجال.

دروس مستفادة

ويهدف برنامج «الإمارات للآداب في الفضاء»، إلى دمج عجائب السفر إلى الفضاء في المناهج الدراسية، وإلهام الجيل القادم من رواد الفضاء، وذلك من خلال معرفة المزيد عن علوم الفضاء، واستكشاف العوالم التي نرتحل إليها بخيالنا، فيما يتم بث حلقة جديدة من البرنامج أسبوعياً، كل يوم خميس، في تمام الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وتركز الحلقات المختلفة على موضوعات عدة، تستهدف مساعدة الطلبة على ربط الدروس المستفادة من مناهجهم الدراسية بالحياة الواقعية والعالم من حولهم، بينما تتوفر المزيد من الأنشطة والمصادر التعليمية للتحميل، وذلك للحفاظ على مشاركة الطلبة وتحفيزهم على استكشاف المزيد بأنفسهم، من خلال الموقع الإلكتروني:

https:/‏‏/‏‏elfinspace.ae.

ابتكارات وتحديات

ويمكن للتلاميذ مشاركة نتائجهم في الأنشطة الخاصة بكل حلقة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام وسم #ELFinSpace، للحصول على فرصة للظهور على موقع المبادرة، أو لعرضها من قبل رائد الفضاء سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية، بينما وعلى مدار 10 أسابيع مقبلة، سيتاح أمام الطلبة فرصة متابعة سلطان النيادي في مهمته، والاستمتاع بفرصة معرفة المزيد عن الفضاء من كتّاب ومختصين في المجال، بالإضافة إلى رواد الفضاء المشاركين في البرنامج، هزاع المنصوري ونورا المطروشي، إذ يسلط جميعهم الضوء على التحديات المختلفة التي يواجهها رواد الفضاء، والابتكارات التي تساعد في التغلب على هذه التحديات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز