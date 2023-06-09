طلبة الثانوية: «الإنجليزية» من المنهج.. والأسئلة طويلة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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منحت بعض إدارات المدارس من 10 إلى 20 دقيقة إضافية في امتحان اللغة الإنجليزية أمس، للصفوف من 6 حتى 8، في الفترة الأولى «الورقي»، وأرجعت ذلك لمطالبات الطلبة وطول الامتحان، وفي الوقت ذاته أكد طلبة الثاني عشر حاجة الاختبار إلى 30 دقيقة إضافية في السؤال الكتابي، حيث أدى طلبة الثاني عشر الامتحان إلكترونياً فقط، سواء في الجزء الكتابي أو الاختيار من متعدد، لافتين إلى أن أسئلة الامتحان متنوعة وجاءت جميعها من الهيكل التعليمي للاختبارات.



وأوضح طلبة يدرسون في الصف الثاني عشر (محمد رمضان وعيسى الحمادي ومحمد سالم، وولاء حسان)، أن جميع الأسئلة تحل إلكترونياً بما فيها الكتابي، علماً بأنهم مبلغين من قبل مدارسهم بوجود اختبار ورقي، ولفت طلبة يدرسون في المسار المتقدم إلى أن القطعة الكتابية المطلوبة منهم بواقع 200 كلمة تكتب على الحاسوب، فيما طلب من طلبة المسار العام كتابة 170 كلمة بشكل إلكتروني، مؤكدين حاجة السؤال الكتابي إلى 30 دقيقة إضافية. ولفتوا إلى أن أسئلة الامتحانات في متناول الطالب المتوسط باستثناء عدد قليل من الأسئلة التي كانت تستهدف المتميز.



وأكدت إدارات مدرسية أن طلبة الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر خضعوا لاختبارات ورقية في الفترة الأولى واختبار إلكتروني في الفترة الثانية، وأنه تم إبلاغهم مساء أول من أمس أن امتحان الثاني عشر بكل مساراته لمادة اللغة الإنجليزية يكون إلكترونياً، ولفتوا إلى أنهم أرسلوا رسائل نصية للطلبة وأولياء الأمور حول هذا الأمر.



وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اعتمدت مواصفات الاختبار الختامي لمادة اللغة الإنجليزية في الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الجاري (2023-2022)، حيث تركز القطعة الأولى على جانب الكتابة ويرافقها عدد من الأسئلة وسؤالان تحفزان «بونص»، فيما تحدد للقطعة الثانية 20 سؤالاً ينبغي أن يجيب عنها الطالب، أما القطع الثلاث الباقية ستكون للقراءة والأسئلة تأتي في صورة اختيار من متعدد.



وفي الوقت ذاته طالبت المدارس الطلبة بتحديث بياناتهم في النظام، وبدورها وجهت المدارس أولياء الأمور بأهمية تحديث البيانات من خلال إرسال رابط خدمات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وذلك لضمان وجود كل البيانات الخاصة بالطالب.



ضيق الوقت



واشتكى طلبة في أبوظبي من ضيق الوقت، حيث قال طلبة مدارس خاصة وحكومية في أبوظبي أمجد طارق، ونور المصري، وعبدالرحمن عبدالله، وزاهر عبدالرازق، إن المرحلة الأولى من امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمقدرة بـ60 دقيقة شملت 4 أسئلة وهي أسئلة كتابية دسمة قد تطلبت المزيد من الوقت، مما أدى إلى أن طلبة لم يستطيعوا استكمال الإجابة بشكل كامل، خصوصاً فيما يتعلق بأسئلة القصة والخريطة الذهنية وتكملة الأفكار لها، وأشاروا إلى أن القسم الثاني من الامتحان والمقدر زمنه بـ90 دقيقة وهو «التحويط» أو الاختيار من متعدد كان مناسباً من حيث الوقت.



وفي الشارقة وعجمان وأم القيوين، عَبَر طلاب المسار المتقدم والعام والنخبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الفصل الدراسي الأخير بسلام، حيث أكد بعض طلبة المسار المتقدم، أن الأسئلة أتت دون صعوبات تذكر في التعاطي معها في الفصل الأخير من العام الدراسي الحالي، حيث أجمع بعض الطلاب على مرونة وسهولة الامتحان، وأن الأسئلة جاءت صريحة ومباشرة، وبينت الطالبتان تسنيم سرحان وحلا الفارس من المدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة القسم المتقدم، أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن سؤال القراءة جاء من 4 فقرات بزمن ساعة ونصف الساعة، وكان يتطلب ساعتين.



مهارات



وأكدت الدكتورة ندى البكري، مدير مدرسة الأهلية الخيرية الخاصة في القادسية بالشارقة، أن الورقة الامتحانية في مادة اللغة الإنجليزية أتت بصورة مناسبة تتوافق مع قدرات الطلبة ذوي المستويات المتوسطة، وجاءت كذلك لتقيس قدرات الطلاب من خلال المهارات التي درب المعلمون الطلبة عليها، على مدار الفصل الدراسي الأخير للعام الدراسي الحالي، وأنها واضحة وخالية من التعقيد.



ملاحظات



أكد عدد من مسؤولي إدارات المدارس في رأس الخيمة تسجيل ملاحظات تركزت في قلة الوقت للإجابة عن جميع الأسئلة التي جاءت بنظام النص الكتابي، إلى جانب فقرة القراءة والأسئلة الاختيارية، مشيرين إلى عدم مواجهة الطلبة أي إشكاليات فنية أو تقنية خلال أداء الامتحان الإلكتروني، حيث سادت الأجواء الهادئة بين الجميع.



من جانبهم أجمع عدد من طلبة الثانوية بالمسارين العام والمتقدم في رأس الخيمة، أن الوقت لم يكن كافياً، خصوصاً في الجزء الكتابي بفترة زمنية محددة بساعة واحدة.

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