«&e» تتعاون مع «التربية» لتمكين المجتمع المدرسي رقمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «&e»، أمس، عن تعاونها مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات لتقديم ورش تعليمية وتفاعلية في علوم البرمجة والترميز والأمن السيبراني للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، كجزء من التزام المجموعة بتمكين المجتمعات رقمياً.

وتهدف هذه الورش التدريبية إلى تزويد الخبرات التقنية اللازمة والمهارات التي تعزّز القدرة على التفوق والازدهار، وتُعقد بشكل افتراضي لتيسير مشاركة الطلاب والمعلمين بسهولة من منازلهم أو فصولهم الدراسية.

وتقدم «&e» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ورشاً توعوية افتراضية حول الأمن السيبراني وذلك للطلاب وأولياء الأمور، للتعريف بالمخاطر التي يواجهها الأطفال على شبكة الإنترنت وسبل الوقاية منها. كما تشمل هذه الورش التدريب على حماية الطفل من المخاطر المتعددة على وسائل التواصل الاجتماعي والتنمر الإلكتروني واختراق الحسابات الرقمية.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من &e: «يعكس هذا التعاون مواصلة التزامنا بتمكين المجتمعات رقمياً والمساهمة في توفير الحماية السيبرانية، ونؤمن إيماناً راسخاً بأن التعليم والتوعية هما بمثابة حجر الأساس للارتقاء بالأفراد والمجتمعات. ونحرص على مواصلة تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات لمنح الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور المهارات والمعارف الرقمية».

قدرات

من جهتها، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، أن التعاون مع «&e» يمثل وجهاً من أوجه العمل التربوي والالتزام المشترك، سعياً نحو نقل طلبتنا ومعلمينا إلى مستويات أكثر تقدماً في مجالات علوم البرمجة والترميز والأمن السيبراني .

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