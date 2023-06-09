نادي الإمارات العلمي يفتح باب التسجيل في الدورة الصيفية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلن نادي الإمارات العلمي، التابع لندوة الثقافة والعلوم، عن فتح باب التسجيل في الدورة الصيفية للطلاب المواطنين من سن 7 إلى 18 عاماً من الذكور والإناث في الفترة من 9 يوليو إلى 6 أغسطس 2023، وذلك في 9 مجالات، هي: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الكهرباء والإلكترونيات، العالم الصغير، الواقع الافتراضي، الطاقة المتجددة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، النجارة، الروبوت.

وينظم النادي جميع الورش حضورياً بمقر النادي (مبنى مدرسة الوحيدة سابقاً)، ما عدا ورشة الأمن السيبراني سيتم تنظيمها افتراضياً. وحدد النادي رسوماً رمزية للدورة بواقع 200 درهم للدورة مع المواصلات، و150 من دون مواصلات، على أن يكون توقيتها من الخامسة عصراً إلى الثامنة مساءً.

ودعت إدارات المدارس طلابها للمشاركة في الدورة لاستثمار إجازة الصيف والاستفادة منها في مجالات تحاكي توجهات الدولة، وتعتبر فرصة مثالية لاستثمار فترة الصيف لبناء القدرات، وإتمام دورات تثري رصيد المعرفة والخبرة لدى الشباب.

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