12 توصية لتطوير سياسة الحكومة في تنظيم التعليم العالي الخاص

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس، برئاسة معالي صقر غباش، 12 توصية، خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص».

وبينت المداولات، على لسان معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ربط وزارة التربية والتعليم، عملية تجديد رخص مزاولة المدارس الخاص لأنشطتها، بتجديد ترخيص عياداتها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووجود ممرض في المدرسة، مع إلزامية وجود عقد مع طبيب متخصص، يفيد بتوفير الطبيب بمعدل يومين على الأقل في الأسبوع.

وأوضحت المداولات عزم وزارة التربية والتعليم، مراجعة جميع السياسات، من ضمنها إدراج مواد اختيارية، ودمج النخبة مع المسار المتقدم، مع منح الطلبة الحق في أخذ بعض المواد وهو في مقعد الدراسة للمرحلة الثانوية، وتحسب له في المساقات الجامعية.

وتطرقت المداولات إلى اعتماد وزارة التربية والتعليم، تطبيق «نظام المواد الاختيارية» للصفين الحادي عشر والثاني عشر، انطلاقاً من شهر سبتمبر المقبل، بما يسهم في تعزيز مفهوم الإرشاد الأكاديمي، وزرع المسؤولية لدى الطالب وولي الأمر، لاتخاذ القرار الصحيح في ما يتعلق بدراستهم، واختيار مسيرتهم المهنية.

ووفقاً للمداولات، فإن نسبة المواطنين العاملين كأعضاء هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص، تعد منخفضة، حيث سجلت ما نسبته 3 %، مشيرة إلى أن تطبيق برنامج «نافس» سيسهم في رفع هذه النسبة، وتعرض عدم الملتزمين إلى الغرامات التي تفرضها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وبحسب المداولات، فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات التعليم العالي المرخصة لدى وزارة التربية والتعليم، 72 مؤسسة تعليمية، نجحت منها 11 جامعة في أن تكون بين أفضل 1000 جامعة في العالم، وفق تصنيف «QS»، في الوقت الذي انتهت من الوزارة مع عملية ترخيص 16 مؤسسة تعليم عالٍ في المناطق الحرة، تضم نحو 2739 مواطناً.

وكشفت المداولات عن إغلاق وزارة التربية والتعليم 18 مؤسسة تعليمية في الدولة، بعد أن تم إعطاؤها مهلة وفرصاً لتوفيق أوضاعها، مرجعة في الوقت نفسه أسباب الإغلاق إلى ميل تلك المؤسسات نحو الجانب المادي على حساب الجانب التعليمي.

ونوهت المداولات إلى استحداث وزارة التربية والتعليم إدارة جديدة لمتابعة سوق العمل، تتولى متابعة أوضاع الخريجين من الكوادر المواطنة، ورصد مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بالقطاع الخاص في الدولة، وإجراء استبيان حول رضا أصحاب العمل عن مخرجات التعليم العالي في الدولة، توصل إلى تحقيق نسبة رضا وصلت إلى 89 %، وهو ما انعكس بالإيجاب على ارتفاع أعداد شركاء تدريب الطلبة المواطنين في سوق العمل بالدولة، من 30 شريكاً إلى 151 شريكاً خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى رصد الجهات المعينة في وزارة التربية والتعليم من خلال حملاتها التفتيشية، لـ 208 ملاحظات على العيادات المدرسية، تولت الفرق المختصة مهام دراستها، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمعالجتها بشكل كامل، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتطرقت المداولات إلى نجاح فرق التقييم المدرسية خلال السنوات الأربع الأخيرة في رفع مستوى 50 % من المدارس العاملة في المناطق الشمالية، ذات التصنيف الضعيف.

وأكد معالي أحمد الفلاسي وزير التربية والتعليم، أنه يوجد على أجندة الوزارة 3 مشاريع تطويرية، تتضمن مراجعة جميع سياسات واستراتيجية التعليم العالي، بما يواكب التطور الذي يشهده العالم، وإطلاق منظومة جديدة في المعادلة، سيكون لها دور في تسهيل عملية وإجراءات معادلات الشهادات. وقال: إن الدولة تمتلك اليوم 11 مكتباً وملحقية حول العالم.

حيث راعت الوزارة أن يتم تخصيص الملحقيات في الدول التي لديها تكدس طلابي، مثل أمريكا وبريطانيا وأستراليا، بينما تم توفير المكاتب في الدول التي بها نسب أقل من الطلاب، مثل كندا وفرنسا والمغرب واليابان وكوريا والأردن والسعودية.

ولفت معاليه إلى وجود تغييرات في آلية معادلة الشهادات المتحصلة من جامعات تعمل بنظام الدراسة «عن بعد»، تستهدف توسيع قاعدة الجامعات المستفيدة، وقال:

وفقاً للنظام الحالي، فإنه إذا كانت الجامعة مصنفة ضمن أفضل 50 جامعة في العالم، فإننا نقوم باعتماد الشهادة والدراسة بنسبة 100 %، باستثناء بعض التخصصات الحيوية، من ضمنها الطب والهندسة وغيرها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع هذه القاعدة.

23 برنامجاً

وكشف معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، عن استحداث كليات التقنية العليا 23 برنامجاً مهنياً يغطي مجالات متعددة، سيتم فتحها أمام الطلبة المواطنين، وذلك ابتداء من الفصل الدراسي المقبل.

وأكد معاليه دخول الوزارة في المراحل الأخيرة من تنفيذ مشروع خاص بتصنيف الجامعات العامة في الدولة، يوفر تقييماً كاملاً وشاملاً لمنظومة العملية التعليمية التي تقدمها كل جامعة.

وفي رده على سؤال برلماني، حول «قبول الطلبة المصابين بمرض السكري في المدارس»، حسب التشريعات، في حال عدم قبول الطلبة لوجود أمراض مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب والسمنة، أجاب: إن ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة رقم 3 لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل «وديمة» وقانون التعليم الخاص، والقرار الوزاري بشأن لائحة تسجيل الطلبة، كونها تعد من باب التمييز بين الطلبة.

بدورها، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي:

إن فرق اختصاصيي الدعم الأكاديمي في المؤسسة، نفذت 6 آلاف زيارة، غطت جميع المواد التعليمية. وأوضحت في رد كتابي على سؤال برلمان، أن آلية دعم المدارس من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تتم من خلال تخصيص الدعم الأكاديمي لدعم جميع المواد في المدارس الحكومية، حيث تتلخص مهامها في وضع خطط وأساليب التدريس المبتكرة، لتحسين عمليات التعليم والتعليم، والإشراف على تنفيذها.

حضانات

من جانبها، أكدت معالي سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، أن الوزارة تعكف على وضع آلية لمتابعة انتهاء الجهات الملزمة بإنشاء الحضانات في الجهات الحكومية، بالتوازن مع البحث في مختلف الإجراءات الإضافية التي تمكننا من توفير الدعم اللازم للأمهات العاملات في المناطق النائية، أو الجهات الحكومية، وإيصال الدعم لأكبر شريحة ممكنة للأطفال.

وأوضحت في رد كتابي، سلمته للمجلس الوطني الاتحادي، أن الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر، لا تزال قيد الإنشاء، مشيرة إلى أن الحكومة، تدرك تماماً أهمية توفير الحضانات في مقار عمل الجهات الحكومية.

وأضافت: «نضع في الوزارة ملف توفير الحضانات في مقار عمل الجهات الحكومية، ضمن أولويات عملها. وبينت أن الوزارة لديها العديد من المشاريع في هذا الشأن، والتي تتضمن وضع معايير لتنظيم خدمات التعليم المبكر البدلية.

إعداد برنامج يُعنى بالابتعاث الداخلي

أوصى المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص»، بضرورة العمل على مواءمة التشريعات المنظمة لجميع مؤسسات التعليم العالي، خاصة في ما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي، بحيث يتم تعديل مواده، بما يشمل نطاق التطبيق كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.

وأن يتضمن مفهوم حوكمة التعليم العالي الخاص، تحقيقاً لأهداف التشريع والإدارة الفاعلة لجميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم، لضمان التطبيق الفعال لأحكامه، وطالب بضرورة تطوير البرامج الدراسية، بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل.

وشدد المجلس في توصياته، على أهمية إعداد وإعلان برنامج يُعنى بالابتعاث الداخلي، يتضمن قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في الدولة وبرامجها، وتحديد شروط وضوابط للطلبة الملتحقين بالبرنامج، والإسراع في إصدار إفادة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات خارج الدولة، واعتماد المؤهلات العلمية للطلبة الخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية، وفقاً للتشريعات المنظمة .

لذلك، وتطوير البرامج الدراسية، بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل، وتفعيل الشراكات بين مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص، ومؤسسات وجهات القطاع الخاص في الدولة، لتوفير فرص تدريب من شأنها إعداد الخبرات المهنية، وصقل قدرات الخريجين في مجال البحث العلمي.

>

أحمد الفلاسي:

› 23 برنامجاً مهنياً في كلية التقنية العليا العام المقبل

› 3 مشاريع على أجندة الوزارة لتطوير التعليم العالي

› 72 مؤسسة تعليم عالٍ مرخصة

› رصد ومعالجة 208 ملاحظات على العيادات المدرسية

سارة الأميري:

› 6 آلاف زيارة نفذها اختصاصيو الدعم الأكاديمي

سارة مسلم:

› آلية لمتابعة إنشاء حضانات في الجهات الحكومية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز