تباين آراء باختبار الفيزياء.. وسؤال «بونص» يربك بعض الطلبة

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جابت، أمس، فرق ميدانية متخصصة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي، للوقوف على اتباع الإجراءات وتطبيق الضوابط الموضوعة بشأن سياسة الامتحانات وسيرها بشكل انسيابي، لتفادي أي إشكاليات أو عوائق.

وأكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، عدم مواجهة الطلبة أي إشكاليات فنية أو تقنية، حيث سادت اليوم الأول من الامتحانات أجواء هادئة، موضحين أن الورقة الامتحانية تحاكي الطالب المتوسط وتشتمل على كل المفاهيم الدراسية.

وأكد عدد من طلبة المتقدم أن الورقة الامتحانية للاختبار الإلكتروني جاءت مكونة من 16 سؤالاً، وجاء الاختبار الورقي مكوناً من 5 أسئلة منها سؤالان «بونص» التي تعرف بالأسئلة التعزيزية أو المكافئة، وجاء من بينها سؤال من درس ملغى غير مشمول في المقرر الدراسي للفصل الدراسي الثالث ما ساهم في إرباكهم.

وحول مستوى الامتحان بشكل عام تباينت آراء طلبة الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم حول صعوبة وسهولة الورقة الامتحانية لمادة الفيزياء التي جاءت في نسختين ورقية وإلكترونية، فيما أكد طلبة مسار النخبة سهولة الاختبار وتنوع أسئلته وشمولها للمنهاج الدراسي.

وأكد عدد من طلبة المتقدم من 5 مدارس حكومية وخاصة أن الورقة الامتحانية لمادة الفيزياء شملت العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى مهارات تفكير عليا ولم تأت في سياق مباشر.

وعبر طلبة مسار النخبة عن سعادتهم من سهولة الامتحان، موضحين أن منهج الفيزياء كان يحتاج لوقت أطول لإنهائه وإتمام المراجعة عليه.

وقال منهل واصف مدير مدرسة العالم الجديد، إن طلابه الذين يمتحنون في إحدى المدارس الحكومية لم يواجهوا أي صعوبات في الامتحان، حيث جاء الامتحان من الهيكل التعليمي واشتمل على عدد من الأسئلة المتنوعة، ويحاكي مستوى الطالب المتوسط.

فيما أوضحت سوزان خشان مديرة مدرسة الشروق الخاصة، أن طلابها لم يواجهوا صعوبة في امتحان الفيزياء، حيث جاءت الأسئلة متنوعة بين السهولة والصعوبة.

وأكدت إدارات مدارس حكومية أنها حرصت على تخصيص حصص للمراجعة المكثفة وحل التمارين والنماذج وتدريب الطلبة على النماذج السابقة.

ومن جهة أخرى تجري عدد من المدارس الحكومية استطلاعات حول أدائها وقياس رضا أولياء الأمور تجاه أداء المدرسة في دعم سلوك الطلبة، وقياس رضا أولياء الأمور والطلبة حول الخدمات المقدمة من فرق الدعم التقني الموجودة بالمدرسة، بالإضافة إلى مدى رضاهم عن الدعم الذي حصل عليه الطلبة من المعلمين والمدرسة طوال العام.

ارتياح في أبوظبي والعين

وفي أبوظبي، قال الطلبة إبراهيم عامر، وحسام ماجد، وكريم خاطر، وحسام هاشم، ومحمد الحوسني، وعبد الرحمن عبدالله إن امتحان الفيزياء جاء سهلاً وفي متناول الطالب المتوسط عدا سؤال أو سؤالين يحاكيان المهارات العليا للطالب، وأضافوا إن اجتياز مادة الفيزياء بسهولة في أول أيام امتحانات نهاية العام دافع وحافز جيد لأداء بقية المواد الدراسية.

حيث إن الفيزياء تحمل دائماً تراكمات نفسية لدى الطلبة والتخوف من اجتيازها أو تحصيل دراجات عالية.

في السياق أكد خالد محمد معلم فيزياء في مدرسة النهضة الوطنية أن امتحان الفيزياء جاء شاملاً للمنهاج الدراسي وأي طالب استذكر دروسه جيداً وأدى المراجعات اللازمة فإنه سيجتازه بسهولة، حيث جاءت الأسئلة مباشرة دون تعقيدات.

وفي العين أدى طلاب وطالبات الصف الثاني عشر امتحان مادة الفيزياء بمساريه العام والمتقدم، حيث أتت أسئلة الامتحان الورقي في الساعة الأولى بنسبة 20 %، في حين أجاب الطلاب والطالبات في الساعة الثانية على أسئلة الامتحان الإلكتروني بنسبة 80 %، وأكد عدد من الطلبة لـ «البيان» أنه لم تكن هناك أي صعوبات خلال إجابتهم على أسئلة الامتحان التي كانت أيضاً في مستوى جيد.

وقال الدكتور عادل العبيدلي، مدير مدرسة أم غافة للتعليم الثانوي في العين: «سادت، ولله الحمد، حالة من الرضا والارتياح في لجان المدرسة، وذلك بعد أن أنهى الطلبة امتحان مادة الفيزياء من دون معوقات أو صعوبات أو حتى شكاوى من قِبلهم. وأؤكد أن أسئلة امتحان الفيزياء أتت على مستوى جيد، بحيث لم تشكل أي صعوبات على أداء الطلبة، بل وكانت في متناول اليد».

فيما أوضح الدكتور سيف سعيد النيادي، مساعد المدير الأكاديمي في مدرسة أم غافة للتعليم الثانوي الحرص التام كطاقم إداري في المدرسة على ألا يواجه الطلبة مشكلات تقنية نتج عنها تعطل أداء الامتحان، مؤكداً الحرص التام على تقديم الدعم النفسي والتقني والطبي للطلبة أثناء أدائهم للامتحانات في قاعات ولجان المدرسة. متمنياً لجميع الطلبة النجاح التوفيق.

الشارقة وعجمان وأم القيوين.. تباين آراء

وتباينت آراء طلبة الشارقة وعجمان وأم القيوين، المسار المتقدم، والعام، والنخبة في امتحان مادة الفيزياء، وأكد بعض طلبة المسار المتقدم أن الورقة الامتحانية في مادة الفيزياء كانت في مستوى الطالب المتوسط، وأن لا مشكلات تقنية واجهوها.

فيما أكد بعض طلبة المسار العام أن الورقة الامتحانية حوت بعض الأسئلة المهارية، التي تقيس قدرات الطلبة، وفيها نوع من الصعوبة، فيما أكد طلبة النخبة أن الأسئلة جاءت مباشرة، تتوافق مع ما درسوه وألفوه، حيث بين الطالب محمد عبيد الكتبي، مسار النخبة أن امتحان مادة الفيزياء جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن لا صعوبة فيها، ولكن الوقت كان غير كافٍ.

لا مشكلات فنية

من جانبه أكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي في أم القيوين أن الطلبة أدوا امتحان الفيزياء بصورة جيدة، عدا بعض طلبة المسار العام الذين تباينت آراؤهم في الورقة الامتحانية، كما أن الورقة الامتحانية جاءت لتقيس قدرات الطلاب الفردية، من خلال المهارات التي درب المعلمون الطلبة عليها على مدار الفصل الدراسي الأخير من العام الدراسي الحالي.

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