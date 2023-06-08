محمد الشرقي: استثمار المعارف الأكاديمية وتطويرها لخدمة الوطن

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، قيمة التعليم الجامعي ومكانته في المجتمعات المتطورة التي تُقدّر العلم والمعرفة، ودور الجامعات في دعم منظومة العملية التعليمية ورفد سوق العمل بكوادر فاعلة تسهم في خدمة البشرية وإفادة حاضرها ومستقبلها.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، حفل تخريج 225 طالباً وطالبة «دفعة عام الاستدامة 2023» من جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة في مختلف التخصصات العلمية، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأشار سموّه، إلى التطور العلمي المشهود في المؤسسات الجامعية بإمارة الفجيرة، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في مواكبة متطلبات البرامج الأكاديمية ومُخرجاتها التي تعزز محاور التنمية الشاملة بالدولة، وترتقي بمستوى مؤسسات التعليم العالي وتضعها في مصافّ الجامعات العالمية.

وسلّم سموّه الشهادات إلى الخريجين والخرّيجات في الحفل الذي أقيم على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي، مُهنّئاً إياهم وذويهم على تحقيقهم هذا الإنجاز العلمي المشرّف، مؤكداً أهميّة استثمار معارفهم الشخصية والأكاديمية وتطويرها لخدمة الوطن.

تفاهم

من جهة أخرى، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق والإمارات للمزادات.

وقّع المذكرة، المهندس خميس أحمد النون، مدير مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وعمر مطر المناعي، المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الشّراكات المؤسسية ودورها الكبير في دعم أهداف المشاريع والمبادرات المجتمعية وتحقيق مُخرجات بنّاءة ومُستدامة للمستفيدين منها من أفراد المجتمع.

وأشار سموه، إلى حرص واهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير مستوى المُبادرات المجتمعية والخدمات الحكومية في الإمارة وفق أعلى المقاييس وأكثرها فاعلية، إسهاماً في دعم رؤية الدولة في الاستمرار بتوفير مُرتكزات الحياة الكريمة للمواطنين.

حضر التوقيع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز