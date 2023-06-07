أحمد الفلاسي: إغلاق المؤسسة التعليمية لا يمس بصلاحية الشهادات الصادرة منها

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تمنح استثناءات بالموافقة على احتساب جميع المواد العلمية لطلبة مؤسسات التعليم العالي، والانتقال بها من جامعة إلى آخرى، وفقاً لشروط وضوابط محددة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن اغلاق المؤسسة لا يمس بصلاحية الشهادات الصادرة منها.

وقال في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) إن التشريع الحالي لا يسمح للطالب بنقل أكثر من 50% من المواد الأكاديمية، ولكن في الحالات التي تكون فيها المؤسسة تحت الرقابة، يتم استثناء الطلبة، بحيث تحتسب جميع المواد.

وأضاف: الطالب لا ذنب له في حال تم صدور قرار بإغلاق المؤسسة التعليمية، والتي كانت مرخصة قبل التحاق الطالب بها، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الوزارة على عدم تضرر الطالب من أي إجراءات مترتبة على إغلاق المؤسسة التعليمية، بما فيها عدم المساس بصلاحية الشهادة الصادرة من المؤسسات المغلقة.

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