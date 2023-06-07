ترخيص 16 مؤسسة تعليم عالٍ بالمناطق الحرة تضم 2739 مواطناً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم إن الوزارة شرعت منذ إطلاقها الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالتعليم العالي عام 2017، في ممارسة دورها الرقابي على الجامعات العاملة في المناطق الحرة، بما يسهم في تطوير عجلة المنظومة التعليمية في دولة الإمارات.

وبين في رده على سؤال برلماني، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة انتهت من إجراءات ترخيص 16 مؤسسة تعليم عال في المناطق الحرة، وذلك بعد أن تولت الوزارة مسؤولية زيارتها والتأكد من التزامها بكافة القوانين المعنية، والتي تمنحها حق الحصول على ترخيص بالعمل.

وأوضح بأن إجراءات ترخيص تلك المؤسسات كان له دور في زيادة عدد الطلبة والطالبات المواطنين المسجلين في تلك الجامعات، حيث تشير أحدث الإحصائيات بأن أعداد المواطنين المسجلين في الجامعات العاملة في المناطق الحرة وصل إلى 2739 مواطنا.

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