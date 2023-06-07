إغلاق 18 مؤسسة تعليمية بعد إعطائها مهلة وفرصة للتصحيح

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم إن الوزارة أغلقت 18 مؤسسة تعليمية في الدولة، بعد أن تم إعطائها مهلة طويلة، خاصة وأن بعضها كانت تميل إلى الجانب المادي على حساب الجانب التعليمي، وهو ما أحدث نقلة نوعية في إدارة التعليم العالي. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة عكفت على وضع مؤسسات أخرى تحت رقابتها ومتابعتها، إلا أن تلك المؤسسات نجحت في رفع مستوياتها.

وأضاف في رده على سؤال برلماني اليوم (الاربعاء) بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، نجحت بفضل استراتيجيتها التي أطلقتها في عام 2017 وحزمة التشريعات في مضاعفة أعداد الجامعات المتواجدة في التصنيفات العالمية، من ضمنها تصنيف "QS" لأفضل 1000 جامعة في العالم، حيث ارتفع عدد الجامعات الإماراتية من 3 جامعات في عام 2017 إلى 11 جامعة اليوم.

وأفاد: "قانون التعليم العالي، يسري على جميع مؤسسات التعليم العالي بما فيها الحكومية والخاصة"، موضحاً بأنه تم إضافة مادة في القانون معنية بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية، بما يعطي استقلالية لمجلس الأمناء، بما يسهم في زيادة ربط مخرجات التعليمي بسوق العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز