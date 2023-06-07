"التربية": لا يجوز للمدارس الامتناع عن تسجيل الطلبة لوجود أمراض مزمنة

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، أنه وبحسب التشريعات في حال عدم قبول الطلبة لوجود أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسمنة، فإن ذلك يعد مخالفة صريحة للمادة رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل "وديمة" وقانون التعليم الخاص، والقرار الوزاري بشأن لائحة تسجيل الطلبة، كونها تعد من باب التمييز بين الطلبة.

وتابع: القانون ألزم المدارس الحكومية والخاصة بقبول الطلبة، ولا يجوز لها الامتناع عن قيد هؤلاء الطلبة أو رفض إعادة قيدها بناء على حالتهم الصحية، كما يتوجب عليها توفير الدعم لهم عن طريق توفير الخدمات الصحية لهم وتوفير التدريب اللازم للعاملين ليدها لتوفير الخدمات الصحية اللازمة.

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