بحضور عبدالله بن زايد «التربية» تكرّم خريجي برنامج البعثات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أمس، الاحتفالية الخاصة التي عقدتها وزارة التربية والتعليم لتكريم خريجي برنامج البعثات، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

كما حضر الاحتفالية التي أقيمت تحت عنوان «ننافس بكم العالم»، معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة، إلى جانب قيادات من جهات حكومية وخاصة أخرى.

وهنأ معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي خلال كلمته الافتتاحية المبتعثين على نجاحهم وتفوقهم، مشيراً إلى أن نهاية مرحلة الابتعاث لا تعني بحال من الأحوال التوقف عن تحصيل العلم، لأن مواصلة التعلم ضرورة في عصر التطورات التكنولوجية والتغيرات المتسارعة في العالم، والتي تتطلب من أبناء الوطن المرونة والاستعداد لكل ما يحمله المستقبل من فرص وتحديات.

وعن تجربة الابتعاث، قال معاليه إنها تفتح آفاقاً جديدةً، لتضيف إلى رصيد الطلبة الشخصي والمعرفي، حيث إن المبتعث هو سفير لوطنه في رحلة معرفية للدراسة وتنمية القدرات والمهارات والمواهب الشخصية والقيادية، ليعود بعد إتمام دراسته جاهزاً ومستعداً لوضع ما تعلمه من خبرات ومعارف في خدمة وبناء الوطن، وليكون عنصر المنافسة في مسيرة أمتنا.

وشدد معاليه على حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير برنامج البعثات ليلبي متطلبات العصر، حيث يركز على ابتعاث الطلبة إلى أفضل الجامعات العالمية لدراسة أفضل التخصصات، مشيراً إلى أن الطالب المبتعث يحمل رسالة الوطن الحضارية إلى الدول التي يدرس فيها.

وبالتالي يتعين أن يكون متميزاً بطرحه وفكره وشخصيته وانفتاحه على كل جديد من أفكار وإمكانات، وأن يتحلى بالسمات الوطنية والشخصية والقيادية والأكاديمية التي تؤهله للنجاح والتفوق.

وتم خلال الاحتفالية تكريم 360 طالباً وطالبة من خريجي برنامج البعثات، حيث شكّل خريجو درجة البكالوريوس ما نسبته 69 في المئة، وخريجو الدراسات العليا 31 في المئة.

وحددت وزارة التربية والتعليم التخصصات والدول المحددة لبرنامج البعثات الخارجية لعام 2023، حيث تغطي قائمة التخصصات مجالات دراسية متنوعة بما في ذلك مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والطب وعلوم الحياة، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارية والقانون، والعلوم الإنسانية، والفنون، فيما تشمل قائمة الدول المحددة للبعثات الخارجية أكثر من 25 دولة موزعة على كافة قارات العالم.

وأكدت الوزارة حرصها على تنويع دول الابتعاث والتخصصات الدراسية مع التركيز على زيادة أعداد الطلبة المبتعثين للدراسات العليا، والمبتعثين للدراسة في التخصصات المصنفة من 1 إلى 50 على مستوى العالم.

ويعد برنامج البعثات أحد أقدم برامج الابتعاث في الدولة، حيث تم إطلاقه عام 1972 تحت رعاية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أدرك برؤيته الثاقبة أن ازدهار الدولة ورفعة أبنائها يتطلب الاستثمار في بناء أجيال من المتعلمين والمثقفين.

حيث تم ابتعـاث 23 طالباً وطالبة إلــى الــدول العربيــة والصديقــة طلباً لدراسة العلم وتحصيل المعرفة ليعودوا بعد ذلك ويكونوا مساهمين في وضع الأسس لنهضة الاتحاد.

ويصل عدد الطلبة الملتحقين حالياً ببرنامج البعثات إلى أكثر من 900 طالب وطالبة من نخبة شباب الإمارات المتميزين.

ويتوزع الطلبة المبتعثون على مختلف الدرجات العلمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة) في أفضل الجامعات المصنفة عالمياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز