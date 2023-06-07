«التربية» تطلق الدورة 4 من برنامج الإعداد الجامعي «انطلاقة»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج الإعداد الجامعي «انطلاقة» في دورته الرابعة، وهو برنامج إرشادي يهدف إلى تسهيل فرص حصول الطلبة على القبول الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي المباشر وغير المشروط.

بالإضافة إلى تهيئة جيل من الطلبة للالتحاق بأفضل الجامعات محلياً وعالمياً، في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتغذي قطاعات العمل ذات الأولوية وفقاً لاستراتيجية دولة الإمارات، وحرصت الوزارة على إطلاق مسار «نخبة انطلاقة» الذي يدعم الطلبة المواطنين بالالتحاق بأفضل 50 جامعة عالمية.

ويستهدف برنامج «انطلاقة» جميع الطلبة في الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، وذلك للعام الأكاديمي المقبل 2023-2024 من جميع الجنسيات وجميع مدارس الدولة، من أجل تطوير وتنمية مهارات الطلبة، ولتهيئة جيل من الطلبة بالمهارات والكفاءات اللازمة القادرين على الالتحاق بأرقى الجامعات محلياً وعالمياً، وفتح آفاق تعليمية مرنة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية وتغذي القطاعات ذات الأولوية وتعزز الانتماء الوطني وفقاً لاستراتيجية دولة الإمارات.

ويعتبر برنامج مسار «نخبة انطلاقة»، وهو مسار إرشادي يتم اختيار فيه نخبة الطلبة الإماراتيين من المشاركين في برنامج انطلاقة من الصفين 11، و12 ليتم تأهيلهم بشكل مكثف بورش عمل وفعاليات افتراضية وحضورية، لدعم التحاقهم بأفضل 10، 20 و50 جامعة عالمياً. بدورها، دعت المدارس الحكومية الطلبة إلى التسجيل في البرنامج والانضمام إليه.

حيث يهدف برنامج «انطلاقة» إلى إرشاد الطلبة أكاديمياً بما يتناسب مع ميولهم المهنية وإمكاناتهم، وتمكين الطلبة من الالتحاق بالجامعات الرائدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى تسهيل فرص حصول الطلبة على القبول الأكاديمي المباشر وغير المشروط.

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