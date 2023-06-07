طلبة «الثانوية» يستهلون الامتحانات اليوم بـ«الفيزياء»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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يستهلطلبة المرحلة الثانوية من الصف التاسع حتى الثاني عشر بمساراته الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة)، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثالث العام الجاري بمادة الفيزياء، للتعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

فيما يبدأ طلبة المسار التطبيقي الامتحانات بمادة العلوم التطبيقية، على أن يختتموا امتحانات نهاية العام في السادس عشر من يونيو الجاري. وأرسلت إدارات المدارس رسائل إرشادية للطلبة وذويهم قبل الامتحانات، تؤكد أهمية وجود المتصفح الآمن، ومتصفح جوجل كروم، عدم السماح باستخدام الآيباد.

وأكدت الرسائل أهمية الاستعداد الجيد للاختبار، واتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه، ومنعت المدارس تحميل تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإحضار الهاتف المحمول، والساعات الذكية، وسماعات البلوتوث. وأكدت الإدارات المدرسية استعداداتها لامتحانات نهاية العام من تجهيز اللجان الامتحانية وتأهيل الطلبة نفسياً.

مشددين على أهمية التزام الطلبة بالحضور إلى المدرسة قبل توقيت الاختبار بنصف ساعة والالتزام بالزي المدرسي، ولائحة السلوك الطلابي داخل المدرسة، وكذلك داخل قاعة الاختبار، وإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم مشحونة 100 % مع الشاحن طيلة فترة الاختبارات، وفي حال وجود خلل في الحاسوب يلتزم الطالب بإحضار ورقة من الدعم الفني تثبت ذلك وتسليمها لرئيس وحدة شؤون الطلبة.

ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، على أن يقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التسامح جميع الامتحانات في مدارسهم، وتطبق امتحانات إلكترونية وورقية للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر لمواد اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الرياضيات، الفيزياء والعلوم.

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