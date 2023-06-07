جامعة الإمارات ضمن أفضل 50 جامعة في العالم

المصدر: العين- البيان

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حققت جامعة الإمارات قفزة جديدة في التصنيفات العالمية، من خلال التصنيف في عشرة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وفق تصنيف «التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية»، وحصولها على تصنيف تأثير عالمي، يتراوح بين 301 ــ 400.

وتم تصنيف الجامعة للمرة الأولى في عشرة أهداف من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17، بما في ذلك الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء على الجوع، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاهية التامة، والهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس:

التوازن بين الجنسين، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحد من حالات عدم المساواة، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، كما صنفت الجامعة، ضمن أفضل خمسين جامعة عالمياً في الهدف الرابع والمعني بالتعليم الجيد.

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