جامعة أبوظبي الـ 14 عالمياً في أعداد الطلبة الدوليين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أضافت جامعة أبوظبي إنجازاً جديداً آخر إلى سجلها الحافل بحصدها المرتبة الـ 14 عالمياً في قائمة الجامعات الـ «أعلى نسبة في طلبتها الدوليين».

وذلك وفق تصنيف «التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية» المرموق، بينما احتلت المركز الثاني على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي تصنيف جامعة أبوظبي ضمن أفضل 200 جامعة عالمية تمتلك أعلى نسبة من الطلبة الدوليين، بعد تسجيلها نسبة عالية بلغت 59.6 %، وذلك في إنجاز جديد يعزز مكانة الجامعة الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة، ويتوج جهودها وتفانيها لخدمة مجتمع طلابي متنوع وشامل، بما يتماشى مع الاستراتيجية «العالمية» التي دشنتها الجامعة.

والتي تضمنت افتتاح «مركز التنقل العالمي» التابع لجامعة أبوظبي. وأشار التصنيف إلى الدول الست التي ضمت أفضل 20 جامعة حققت أعلى نسبة في أعداد طلبتها الدوليين، وهي دولة الإمارات والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا وسويسرا وأستراليا.

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