ولي عهد الفجيرة يؤكد دور مؤسسات التعليم المهني في صقل مهارات الطلبة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور مؤسسات التعليم والتدريب المهني في صقل مهارات الطلبة، وتمكينهم من مواءمة متطلبات سوق العمل المتجددة في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، واستثمار قدراتهم في دعم نمو القطاعات الحيوية في الدولة وركائز تنميتها المستدامة.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج 95 طالباً في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة «دفعة الاستدامة 16» من مسارات النخبة والعام والمتقدم في مختلف التخصصات المهنية، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

وأكد سموه، حرص حكومة الفجيرة بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للعملية التعليمية بالإمارة ومتابعة مُخرجاتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة في مجال التعليم المهني والتكنولوجي ومواكبتها المتغيرات المستمرة والمتسارعة على المستوى العالمي.

حرص

وكرّم سموه الخريجين، وهنأهم وذويهم على اجتيازهم متطلبات التخرج بنجاح، كما شدد سموه على ضرورة الجِد والسعي المخلص في المرحلة الجامعية، والحرص على اكتساب مهارات معرفية جديدة وتوظيفها والاستفادة منها في تحقيق أفضل المستويات.

وتخلل حفل التخريج، الذي أقيم في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، كلمة ألقاها عيسى المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالدولة أكد فيها دور المعاهد المهنية والثانويات التطبيقية كونها صروحاً تعليمية داعمة للإمارة، والدولة، وإسهامها في تخريج كوادر وطنية شابة قادرة على الإسهام بفاعلية في بناء الوطن ونهضته.

حضر حفل التخريج الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسالم الزحمي مستشار مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي المدير العام لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وأمل الزعابي مديرة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة.

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