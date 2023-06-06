منصور بن زايد: التعليم ركيزة أساسية لتلبية متطلبات الخمسين المقبلة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن ووام

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أن قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ينظر للتعليم باعتباره أساس بناء الإنسان والركيزة الأساسية في مشروع النهضة التي تشهدها الدولة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: إن منظومة التعليم في الدولة تسجل كل يوم منجزات بارزة على صعيد الاهتمام بعناصر العملية التعليمية من طلبة ومعلمين وقيادات مدرسية ومناهج وبرامج وخطط تدريس، وبنية تحتية تعزز الإبداع والريادة والابتكار، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة في نظم التعليم المتطورة في العالم.

ريادة

وأكد سموه الدور الرائد الذي تنهض به «جائزة خليفة التربوية» في نشر ثقافة التميز في الميدان التعليمي محلياً وعربياً ودولياً، فمنذ انطلاقها سنة 2007 أحدثت نقلة نوعية على صعيد جودة الأداء التعليمي في مختلف المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات، بالإضافة إلى ما قدمته من دعم وتحفيز لمختلف العاملين في الميدان والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة بالشأن التعليمي.

وقال سموه: إن إضافة (التعليم المبكر) إلى مجالات الجائزة للمرة الأولى هذه السنة تعد ترجمة لما يشهده قطاع الطفولة والتعليم المبكر في الإمارات من رعاية واهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، إذ تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لهذا القطاع من خلال منظومة متطورة من التشريعات والقوانين والمبادرات الوطنية التي تكفل للطفل نمواً صحياً واجتماعياً وتعليمياً سليماً، معرباً سموه عن أمله في أن تسهم (جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر) في نقل النموذج الإماراتي لرعاية الطفولة المبكرة إلى العالم وتسليط الضوء على أبرز التجارب والبحوث والدراسات المتخصصة في المجال على مستوى العالم.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة تكريم الفائزين بـ«جائزة خليفة التربوية» في دورتها الـ 16 في حفل أقيم اليوم بـ«قصر الإمارات» في أبوظبي تحت رعايته الكريمة وبتشريف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش نائب رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية الذي كرّم الفائزين البالغ عددهم 41 فائزاً وفائزة، 25 منهم على المستوى المحلي، و12 على مستوى الوطن العربي، و4 على المستوى الدولي.

تكريم

كما شمل التكريم هذه السنة رجل الأعمال عبدالله أحمد الغرير مؤسس «مؤسسة عبدالله الغرير»، وذلك تقديراً لجهوده وإسهاماته البارزة في الارتقاء بمنظومة التعليم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

حضر حفل الجائزة كل من معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومعالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين الشقيقة عضو مجلس أمناء الجائزة، وناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، ومبارك الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وأمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وعدد من المسؤولين التربويين في الدولة.

وكانت فعاليات الاحتفال قد بدأت بوصول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان؛ بعدها تليت آيات من الذكر الحكيم، ثم عُرض فيلم قصير عن تطور مسيرة الجائزة منذ سنة 2007، ودورها في نشر التميز في الميدان التربوي.

وشمل التكريم الفائزين في المجالات الآتية:

مجال التعليم العام – فئة المعلم المبدع على المستوى المحلي:

عذاري حسن علي المطروشي الزعابي، من «روضة ومدرسة الحصين الأولى» بـ«مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الشرقية»، شيرين يحيى رمضان شلضوم، من «مدرسة الحويتين» بـ«مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الظفرة»، هالة عبد المؤمن محمد قطب شاهين، من «مدرسة خولة بنت ثعلبة للتعليم الأساسي والثانوي» بـ«مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الشارقة»، ميثاء قران سعيد صياح المنصوري، من «مدرسة بعيا للتعليم الأساسي والثانوي» بـ«مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الظفرة»، شادية حسين خليفة إسماعيل، من «مدرسة الشيماء للتعليم الثانوي» بـ«مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في عجمان»، مريم حسن علي عيسى الذباحي، من «مدرسة جميلة بوحيرد الثالثة بنات» بـ«مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في الشرقية»، ثناء محمد شريف إدريس من مدرسة الحكمة الخاصة للتعليم الأساسي والثانوي بـ«مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في عجمان»، شيخ محمد حسون حمادي، من «مدارس أدنوك» في الرويس من «دائرة التعليم والمعرفة»، د. منجالا طارق الشريف، من «مدارس أدنوك» في أبوظبي، من «دائرة التعليم والمعرفة»، حنان محمود موسى بوادي، من «مدارس الإمارات الوطنية» بأبوظبي، من «دائرة التعليم والمعرفة».

وفي فئة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي: فاز بها نهى بنت محمد بن هديهد الرفاعي، من «مدرسة متوسطة أمامة بنت العاص» في المملكة العربية السعودية، ريم محمد مبارك محمد مبارك، من «مدرسة هالة بنت خويلد المتوسطة للبنات» في دولة الكويت، عبير رشدي محمد قنيبي، من «مدرسة وداد ناصر الدين الثانوية» في دولة فلسطين، وبسمة أحمد عبد الكريم شمعون، من «مدرسة جلول الثانوية» في المملكة الأردنية الهاشمية، وحسام شراد، من «مدرسة ثانوية عبد القادر بن نويوة» في الجمـهورية الجزائرية الديمقـراطية الشعـبية».

وعن مجال التعليم العام - فئة الأداء التعليمي المؤسسي: فاز بها «مدرستنا الثانوية الإنجليزية - بنين، من «هيئة الشارقة للتعليم الخاص»، ومجال أصحاب الهمم - فئة الأفراد: هبة حسين أحمد التلاوي، «مدرسة أمامة بنت الحارث» بـ«مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي»، أبوظبي، ومجال أصحاب الهمم - فئة المؤسسات:

«مركز غياثي للرعاية والتأهيل»، من «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، ومجال التعليم وخدمة المجتمع - فئة المؤسسات: «هيئة أبوظبي للدفاع المدني» عن مشروع «التوعية التعليمية المبتكرة»، وفي مجال التعليم وخدمة المجتمع - فئة الأسرة الإماراتية المتميزة: فاز بها «أسرة يوسف حسن عبدالله أحمد المرزوقي من دبي، وأسرة علي محمد راشد محمد الكعبي من أبوظبي، وأسرة راشد سالم سعيد علي الكندي من الفجيرة.

وفي مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية على مستوى الدولة - فئة المعلم المتميز: حصل عليها منى محمد حسن التاجر الطنيجي من «مدرسة الرؤية للبنات»، من «مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في رأس الخيمة»، وحصل على جائزة الإبداع في تدريس اللغة العربية على مستوى الدولة والوطن العربي - فئة الأستاذ الجامعي المتميز: الدكتور بلقاسم الجطاري من «جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» بدولة الإمارات، الدكتور أسامة محمد سليم عطية من «جامعة قناة السويس» بجمهورية مصر العربية.

وحصل على جائزة التعليم العالي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة - فئة الأستاذ الجامعي المتميز: الدكتورة حبيبة سيد أصغر سيد محمد الصفار من «جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا»، الدكتور عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد مراد من «جامعة الإمارات العربية المتحدة»، الدكتور قاسم مصطفى رشيد المدلل من «جامعة الإمارات العربية المتحدة»، ونال جائزة التعليم العالي على مستوى الوطن العربي - فئة الأستاذ الجامعي المتميز: الدكتورة مها نصر سيد علي من «جامعة عين شمس» بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد محمود مهدى مرزوق من «جامعة القاهرة» بجمهورية مصر العربية، أما المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة - فئة المؤسسات: فاز بها «مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي» عن مشروع «منصة البيانات الذكية».

وفي مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي - فئة البحوث التربوية: نال الجائزة الدكتور أحمد مجاور عبد الفهيم عبد العليم والدكتور ربيع عبده أحمد رشوان من «جامعة القصيم» بالمملكة العربية السعودية عن البحث الفائز وعنوانه: «التنمر الإلكتروني وعلاقته بدوافع التنمر والتحرر من الالتزام الأخلاقي والعدوانية لدى طلاب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية».

ونال جائزة التأليف التربوي للطفل على مستوى الدولة والوطن العربي - فئة الإبداعات التربوية: الدكتور أحمد فراج محمد إسماعيل، من «مدرسة المنيعي» من«مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في رأس الخيمة» بدولة الإمارات العربية المتحدة عن ديوان الشعر وعنوانه «نجم يسكنني»، وأسماء علي محمد زيتون، من «وزارة التربية والتعليم» في سلطنة عمان عن رواية لليافعين وعنوانها «أرضُ الحكايات»، كما حصل على جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر - فئة البحوث والدراسات: سونجا رينر هانز جييز «مؤسسة داتا درايف 2030» بجمهورية جنوب أفريقيا عن البحث الفائز وعنوانه «مؤشر الازدهار بخمس»، الدكتورة لورا جاك سكوت جاستيس من «جامعة ولاية أوهايو» بالولايات المتحدة الأمريكية عن البحث الفائز وعنوانه «خمسة وعشرون عاماً من البحوث والدراسات المتعمقة في القراءة».

وحصل على جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر- فئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس: بنك التنمية للبلدان الأمريكية «IDB» في الولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع « JADENKÄ رياضيات الحضانة ثنائية اللغة متعددة الثقافات في بنما»، «مؤسسة زاكورة» في المملكة المغربية عن المشروع الفائز ANEER برنامج مبتكر لنموذج ما قبل المدرسة يعتمد على المجتمع المحلي.

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