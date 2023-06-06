«الفيزياء» باكورة امتحانات «الثانوية العامة» غداً

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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يستهل طلبة المرحلة الثانوية من الصف التاسع حتى الثاني عشر، بمساراته الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة) امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري بمادة الفيزياء غدا، للتعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، فيما يستهل طلبة المسار التطبيقي الامتحانات بمادة العلوم التطبيقية.

وأرسلت إدارات المدارس رسائل إرشادية للطلبة وذويهم قبل الامتحانات، تؤكد على أهمية وجود المتصفح الآمن، ومتصفح جوجل كروم، وعدم السماح باستخدام الآيباد، وضرورة التزام الطلبة بإحضار الأدوات الشخصية والأقلام، وعدم تبادلها مع الزملاء، وخاصة أن الطلبة سيخضعون لامتحانات ورقية وإلكترونية.

وأكدت الرسائل على أهمية الاستعداد الجيد للاختبار، واتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه. وشددت المدارس على منع تحميل تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما يمنع إحضار الهاتف المحمول، والساعات الذكية، وسماعات البلوتوث.

وأكدت الإدارات المدرسية استعداداتها لامتحانات نهاية العام من تجهيز اللجان الامتحانية وتأهيل الطلبة نفسيا. مشددين على أهمية التزام الطلبة بالحضور إلى المدرسة قبل توقيت الاختبار بنصف ساعة، والالتزام بالزي المدرسي، والالتزام بلائحة السلوك الطلابي داخل المدرسة، وكذلك داخل قاعة الاختبار، وإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم مشحونة 100% مع الشاحن طيلة فترة الاختبارات. وفي حال وجود خلل في الحاسوب يرجى إحضار ورقة من الدعم الفني تثبت ذلك وتسليمها لرئيس وحدة شؤون الطلبة.

ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، على أن يقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التسامح جميع الامتحانات في مدارسهم. وتطبق امتحانات الكترونية وورقية للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر لمواد اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الرياضيات، الفيزياء والعلوم.

وسيتقدم الطلبة للامتحانات في فترتين الأولى كتابية من 9 حتى 10 صباحا، والفترة الثانية الالكترونية من 10 حتى 11:30 صباحا إلكترونيا، للصفوف من الخامس حتى الحادي عشر. أما طلبة الصف الثاني عشر بجميع مسارته فتبدأ امتحانات الفترة الأولى من 12 حتى 1 ظهرا كتابيا، أما الفترة الثانية فتبدأ من 1 حتى 2:30 مساء للاختبار الالكتروني. ولفتت المؤسسة إلى أن زمن الامتحان يوم الجمعة سيكون من الساعة 9 حتى 11 صباحا. أما طلبة الصفين الثالث والرابع يخضعون لفترة امتحانية واحدة من 8:30 حتى 10:30 صباحا.

وتطبق الامتحانات ورقيا للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة. وتطبق الامتحانات ورقيا والكترونيا حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

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