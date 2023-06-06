المدارس تستكمل استعداداتها لـ «ماراثون» الامتحانات

المصدر: استطلاع - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبدالله محمد المرزوقي المستشار التربوي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، استكمال الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير، في المدارس الخاصة بإمارة الشارقة، التي يبلغ عددها 127، وبعدد طلاب يزيد على 180 ألف طالب وطالبة، حاضاً الطلبة على بذل مزيد من الجهد، لتتويج عامهم الدراسي بالنجاح والتفوق، والحفاظ على توازنهم النفسي، وعدم التوتر خلال تأدية امتحاناتهم.

وقال إن المدارس الخاصة استعدت بشكل مسبق، وبصورة متكاملة لماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي، عبر تهيئة البيئة المدرسية الملائمة لتأدية الاختبارات، علاوة على إتمام المدارس الخاصة لجميع إجراءات التقييمات المختلفة لأداء الطلبة الأكاديمي، حسب الخطة الدراسية المتبعة في كل مدرسة، ووفق كل منهاج دراسي تطبقه، مشيراً إلى أهمية العمل التشاركي الذي يعد عصب نجاح العملية التعليمية، وإلى أن سير العام الدراسي بسلاسة، مرده التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف والمؤسسات ذات العلاقة، لتمكين أبنائنا وبناتنا الطلبة من إنهاء عامهم الدراسي بما يحقق تطلعات أولياء أمورهم، ومتابعة مسيرتهم الدراسية بنجاح وتفوق.

فرق

وأكد مديرو مدارس حكومية وخاصة في الشارقة وعجمان وأم القيوين، تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، استكمال الاستعدادات كافة لامتحانات الفصل الدراسي الأخير من العام الدراسي الحالي، التي سوف تنطلق غداً.

تهيئة

وأوضحت الدكتورة وفاء عيوش مديرة مدرسة النور الدولية الخاصة بالشارقة، أن إدارة المدرسة أكدت جاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الأخير، من خلال تهيئة البيئة المدرسية للطلبة بكل متطلبات العملية التنظيمية، لضمان السير الصحيح للاختبارات، كما تم تشكيل لجان المراقبة والتصحيح، إضافة إلى توزيع جداول الامتحانات للطلبة البالغ عددهم نحو 3 آلاف طالب وطالبة.

لجان

وأكد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة جاهزية إدارة المدرسة لامتحانات الفصل الدراسي الأخير لكافة الفصول الدراسية من الثالث وحتى الثاني عشر، كما أنه تم تشكيل لجان متابعة للطلبة، وأخرى تقنية لمتابعة دخول الطلبة والطالبات للامتحانات، لحلحلة المشاكل الفنية التي قد تواجه الطلبة، حتى يؤدوا الامتحانات في بيئة تعليمية جيدة.

ولفت جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي الحكومية في أم القيوين، إلى أنه تم تجهيز قاعات الامتحان للطلبة منذ وقت مبكر، إضافة إلى تجهيز لجان المراقبة والتصحيح، وتوزيع المهام على المعلمين، كما تم تجهيز شبكة الإنترنت الخاصة بالإدارة المدرسية، وإجراء امتحانات تجريبية للطلبة للتأكد من مدى جاهزيتها.

مهارات

وأشارت مها بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان إلى استعداد إدارة المدرسة التام للامتحانات النهائية، وذلك من خلال إجراء الامتحانات التجريبية والتي تهدف إلى إكساب الطلبة المهارات التي تمكنهم من أداء الامتحانات بصورة جيدة، إضافة إلى كيفية دخولهم إلى حساباتهم لأداء الامتحانات الأخيرة من الفصل الدراسي الحالي للمدارس التي تتبع المنهاج الوزاري.

فرق فنية

وتقول شهرزاد عزت مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة إنه تم تشكيل فرق فنية، وتقنية لمتابعة سير الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية، والتي تبدأ من الصف الثالث وحتى الثاني عشر، إضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي ملاحظات وشكاوى الطلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز