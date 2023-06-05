«تعليم»: 36 حصة لطلبة الثانوية بجميع المسارات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن طلبة الحلقة الثالثة خلال العام الدراسي المقبل سيدرسون 36 حصة أسبوعياً بجميع المسارات، ويبلغ عدد المواد الدراسية بشكل عام 17 مادة، مفيدة بأن الأكاديميات التعليمية لن تطبق في صفوف التاسع للعام الدراسي المقبل، وجاء ذلك في الخطة الدراسية التي اعتمدتها المؤسسة مؤخراً لمختلف الصفوف والأكاديميات والمراحل التعليمية للعام الدراسي المقبل 2023 - 2024.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم تزويد المدارس بخطة منفصلة حول العام الدراسي 2023 - 2024 لصفوف الحادي عشر للمسارين العام والمتقدم التي تطبق اللغة الثالثة، فيما يختار طلبة الصف الثاني عشر في المسار العام إحدى المادتين «الكيمياء أو الأحياء».

وسيتم دمج طلبة الصف التاسع في مسار النخبة مع طلبة الصف التاسع المتقدم، على أن يطبّق منهاج المسار المتقدم على الصف المدمج.

ووفقاً للخطة يبلغ عدد المواد الدراسية لطلبة الحلقة الثانية من الخامس إلى الثامن 12 مادة، موزعة على 36 حصة، في مسارات التعليم العام والمتقدّم، والمدارس التي تدرس لغة ثالثة.

وبالنسبة للحلقة الأولى والصفوف من الأول إلى الرابع، فسيدرس الطلبة 12 مادة دراسية موزعة على 32 حصة أسبوعياً، ويدرس مادة التربية الأخلاقية من قبل معلمي الدراسات الاجتماعية، ومادة الدراسات الاجتماعية للصفين الأول والثاني تدرس من قبل معلم المجال الأول.

ولفتت الخطة الدراسية إلى أن مادة الفنون للصفين الأول والثاني تشمل الفنون البصرية والموسيقى، وتضاف إليها المسرح والدراما للصفين الثالث والرابع، أما مادة التصميم والتكنولوجيا للصفين الأول والثاني، فيقوم بتدريسها معلم مادة الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار.

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم تطبيق نظام المواد الاختيارية في الصف الحادي عشر للعام الأكاديمي 2023 - 2024 لطلبة المسارين العام والمتقدم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.

وأصبح بإمكان الطالب اختيار الخطة والمواد التي يرغب في دراستها في نهاية الصف العاشر، مع اختلاف عدد المواد الاختيارية بحسب المسار. ويفترض أن يتوافق اختيار الطالب لأي من السيناريوهات المتاحة مع التخصص العلمي الذي يرغب بدراسته في مؤسسات التعليم العالي لاحقاً، ولفتت إلى أن الطالب سيكمل حكماً مادتين علميتين على الأقل في نهاية الحلقة الدراسية.

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