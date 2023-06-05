جواهر الريايسة.. قانونية بدرجة امتياز

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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تعد جواهر يحيى الريايسة، خريجة جامعة الإمارات تخصص القانون والشريعة، من فئة الطلبة المتميزين، فهي حاصلة على شهادة البكالوريوس بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف، وعلى المركز الثاني في مؤتمر بحوث كلية القانون الذي نظمه مكتب العميد والدراسات العليا، كما شاركت في مسابقة التحكيم الدولية في فيينا، وتم اختيارها ممثلاً عن الجامعة في القمة العالمية للحكومات لعام 2022 في إكسبو دبي، وهي عضو نشط في العيادة القانونية منذ التحاقها بها في عام 2018.

وقالت الشابة الإماراتية جواهر الريايسة إنها تشرفت بالمشاركة في الجوانب القانونية التي قدمتها كلية القانون في الجامعة، حيث تم تشجيعها على المشاركة في المسابقات الداخلية والخارجية التي تنظمها الكلية، مثل مسابقة المحكمة الصورية التي تعقد سنوياً بالتعاون مع قسمي القانون الخاص والقانون العام، كما شاركت في مسابقة «ويلام سي فيز موت» للتحكيم التجاري الدولي في فيينا وتميزت بدرجة الامتياز حسب وصف المشاركين معها، وفي الدورة السابعة من مؤتمر البحوث الطلابية لطلبة كلية القانون، التي أقيمت في فصل الربيع عام 2023، وتم تنظيمها بواسطة مكتب البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية.

وأضافت: «حققت المركز الثاني في مسابقة المؤتمر إزاء تقديمي للبحث والعروض التقديمية، وتناول البحث موضوع «المصنفات الصادرة عن الروبوت»، الذي تم إعداده في إطار مساق البحث والكتابة القانونية، وقمت بتطويره لمناقشة الأفكار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأهمية التنظيم القانوني لمثل هذه التقنيات الحديثة، بما يشمل نظام ChatGPT والتحديات القانونية المرتبطة به».

وعن تجربتها في مسابقة «ويلام سي فيز موت» للتحكيم التجاري الدولي في نسختها الثلاثين في فيينا، قالت: «في الدورة الثلاثين للمسابقة في عام 2023، شاركت في السنة النهائية من دراستي، ما تطلب تحقيق تنظيم صعب بين المحاضرات والامتحانات ومهام المسابقة، وحظيت بحضور دورة الكتابة والبحث القانوني المنظمة من قبل رعاة المسابقة في جمهورية مصر العربية في شهر أكتوبر الماضي، ومن ثم انتقلنا إلى مرحلة إجادة المرافعات الشفهية، وتلقينا تدريباً من الرعاة في أبوظبي، حيث أقمنا مرافعات ودية مع طلاب من جامعات مختلفة في العالم».

وأشارت إلى أن المسابقة ترتكز على تطوير المهارات القانونية للطلاب من خلال الكتابة والبحث القانوني، إضافة إلى المرافعات الشفهية. وأضافت: «أما عن دوري محكّمة في منافسة التحكيم التجاري الدولي الطلابي، حيث نظم المركز السعودي للتحكيم التجاري الدولي النسخة العربية من المسابقة في دورتها الرابعة، فهي تجربة عززت مهاراتي القانونية بوصفي محكّمة لأول مرة».

العيادة القانونية

وبخصوص استفادتها من خلال مشاركتها في العيادة القانونية التي تقدمها كلية القانون بالجامعة، قالت: «لقد قدمت الكلية خدمة استشارات قانونية مجانية تتيح للطلاب التعاون مع أعضاء هيئة التدريس من فروع القانون لتقديم الاستشارات القانونية للمجتمع. وتعتبر هذه الفرصة مهمة لتطبيق المهارات القانونية الرئيسية، مثل البحث القانوني والكتابة القانونية والنشر في الأنشطة القانونية في الجامعة».

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