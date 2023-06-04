جامعات في الشارقة وعجمان تحصل على تصنيفات عالمية

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت جامعات في الشارقة وعجمان على تصنيفات عالمية، وتم اعتماد برامجها، بعد أن أثبتت ريادتها وجودة مخرجاتها الأكاديمية، وهو ما يعزز تنافسية المنظومة التعليمية في الإمارات، ويحافظ على مكانتها الرائدة.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة إن الجامعة أصبحت واحدة من كبريات الجامعات المحلية والإقليمية، ولها مكانتها العالمية أكاديمياً وعلمياً ومنهجياً، حيث تطرح 122 برنامجاً أكاديمياً معتمداً في مختلف التخصصات، التي يحتاج إليها سوق العمل، وهي 57 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس، و47 برنامجاً في الماجستير، و15 برنامجاً في الدكتوراه، و3 برامج لدبلوم الدراسات العليا، كما أن عدد خريجيها يقارب 40 ألفاً من مختلف التخصصات والجنسيات.

وأضاف: حققت الجامعة عدداً من الإنجازات المحلية والإقليمية والدولية، حيث حصلت على تصنيف «أعلى درجات الثقة» من وزارة التربية والتعليم بالدولة ممثلة بمفوضية الاعتماد الأكاديمي، كما صُنفت في المرتبة الأولى على مستوى الدولة في مجال تخصص علوم الحاسوب وعلاقتها بالتخصصات الأخرى، وأفضل ثاني جامعة في الدولة في تخصص العلوم الطبية والصحية والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية، كما تحتل الجامعة المركز الأول في الدولة في التصنيف العالمي للجامعة المؤثرة في معايير الاستدامة، والذي تجريه منظمة التايمز العالمية حول تطبيق الجامعات لمعايير الأمم المتحدة للاستدامة، وللعام الخامس على التوالي، وكذلك المركز الأول على مستوى الدولة في التصنيف العالمي للاستدامة «يو آي جرين ميتريك (UI Green Metric)» والذي يصنف الجامعات على مستوى العالم في مجالات التنمية المستدامة، ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

وأضاف: إن الجامعة انضمت إلى قائمة أفضل الجامعات على مستوى العالم، وفق تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي في العام 2022، وكذلك انضمامها رسمياً إلى أفضل 100 جامعة في العالم في تصنيف الجامعات الفتية، التي لم يمر على إنشائها أكثر من 50 عاماً، وتقدمها إلى المرتبة «89»، كما تقدمت إلى المرتبة 109 عالمياً في تصنيف الجامعات بالدول المصنفة، ضمن مجموعة الدول الناشئة اقتصادياً، والمسمى بـ«تصنيف الجامعات في دول الاقتصادات الناشئة».

استراتيجية

وتابع: حصلت كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة على الاعتماد الدولي لـ 11 برنامجاً أكاديمياً لدرجتي البكالوريوس والماجستير من وكالة الاعتماد الألمانية للرعاية الصحية والاجتماعية، حيث تسعى الجامعة، من خلال استراتيجيتها للأعوام 2024-2030 إلى زيادة عدد العلماء، والباحثين، والمدرسين المواطنين الإماراتيين في الجامعة بنسبة 25%، كما تم افتتاح المرحلة التجريبية لمركز الشارقة لطب الكوارث، إضافة إلى طرح برنامج ماجستير العلوم في الرياضيات التطبيقية، وبرنامج دكتوراه الفلسفة في علوم الحاسوب، المعتمد من وزارة التربية والتعليم بالدولة، وبدء الدراسة به، خلال فصل الخريف المقبل، مع بداية العام الأكاديمي 2024/‏‏‏‏‏‏2023م بكلية الحوسبة والمعلوماتية.

جامعة عجمان

واستعرض الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان عدداً من الإنجازات التي حققتها الجامعة مشيراً إلى أنها حصلت في أبريل الماضي على الاعتماد الدولي لوكالة ضمان الجودة للتعليم العالي (QAA) في المملكة المتحدة، لتصبح ضمن أول 6 مؤسسات تعليم عالٍ خارج المملكة المتحدة، ومن أول 3 جامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا الاعتماد.

وأضاف: على صعيد البرامج الأكاديمية حصلت كلية إدارة الأعمال على الاعتماد الأكاديمي AACSB، وبذلك تكون جامعة عجمان واحدة من 6% من الجامعات في العالم تحصل على هذا الاعتماد.

وقال: حصلت كلية الإعلام على الاعتماد الألماني AQUIN، كما حصلت كل من كلية القانون وكلية الإنسانيات والعلوم على الاعتماد الفرنسي HCERES، إضافة إلى حصول برنامجي البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والبكالوريوس في هندسة المعدات الطبية على الاعتماد الدولي الأمريكي ABET، كما حصل برنامج بكالوريوس الصيدلة على شهادة اعتراف من مجلس الاعتماد للتعليم الصيدلي ACPE)) في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل برنامج الهندسة المعمارية على الاعتراف الدولي من الاتحاد الدولي للمعماريين UNESCO-UIA، والذي يشرف عليه المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين.

برامج أكاديمية

وتابع: إن الجامعة تطرح حالياً 35 برنامجاً أكاديمياً، 22 في درجات البكالوريوس و13 في الماجستير والدكتوراه ضمن 9 كليات، وأحدث البرامج التي طرحتها الجامعة، والتي تم اعتمادها من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، هي: ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي؛ وماجستير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

وتابع: للجامعة السبق في إنشاء تخصص بكالوريوس في تحليل البيانات، وماجستير في الصيدلة السريرية، كما سيتم إطلاق برنامج بكالوريوس في التمريض، ابتداء من العام الأكاديمي المقبل، يستخدم بصفة كبيرة تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى برامج قيد الإعداد، ويتوقع طرحها في العام الأكاديمي 2023-2024، وهي: «برنامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة» و«برنامج الماجستير في علم الاجتماع الرقمي».

جامعة المدينة

وأكد الدكتور محمد سعيد عميرة مدير جامعة المدينة في عجمان أن أبرز البرامج الأكاديمية، التي تم الاعتماد الأولي لها للعام الأكاديمي الحالي خلال الأسبوع الماضي، برنامجا علم الاجتماع، وعلم النفس، ويتم التدريس فيهما باللغة العربية، كما أن ذلك الاعتماد سيستمر لمدة 5 سنوات، حتى 2028 يونيو، كما أن هناك 14 برنامجاً معتمداً حالياً، منها برنامج إدارة الأعمال في المحاسبة والمالية والتسويق، وإدارة نظم المعلومات، والفنادق والسياحة، وإدارة الموارد البشرية، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل على تحديث البرامج الأكاديمية، لتكون متناغمة مع سوق العمل، والوظائف الجديدة، ولتكون رائدة في محاكاة التطور- خصوصاً - في تحديث طرائق التعليم والابتعاد عن النمط التقليدي والبرامج الأكاديمية التقليدية، وطرح برامج أكاديمية تحاكي المستقبل، وتضمن مخرجاتها تطلعات الطلبة من تكنولوجيا الفضاء والفلك والمعلوماتية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز