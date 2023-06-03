تعديلات على المسارات التعليمية للعام المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل، الخطة الدراسية للعام الأكاديمي 2023 - 2024 لاتخاذ اللازم، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن تغيرات على مسار النخبة في الحلقة الدراسية الثانية والثالثة، وذلك استناداً إلى عدد من التقييمات والدراسات التي أجرتها المؤسسة مع الميدان التربوي، بهدف تحسين جودة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية، من خلال مواءمة المسارات التعليمية بما يحقق مستهدفات كافة المراحل التعليمية.

وأكدت المؤسسة أهمية التواصل مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور لتوضيح التغيرات التي طرأت على الخطة الدراسية، حيث تم تغيير مسمى مسار النخبة إلى المسار المتقدم وذلك في الحلقة الثانية، كما تم دمج طلبة مسار النخبة الصف التاسع من الحلقة الثالثة مع طلبة المسار المتقدم اعتباراً من العام الأكاديمي القادم 2023 ـ 2024.

وأفادت المؤسسة في تعميمها الصادر للمدارس وحصلت «البيان» على نسخة منه أن الهدف من هذا التغيير يصب في مصلحة ودعم الطلبة بشكل أفضل في رحلتهم التعليمية، حيث تم دمج محتوى برنامج العلوم المتقدمة المخصص للطلاب الفائقين مع المسار المتقدم لتوفير المزيد من الفرص للطلاب لاكتساب مهارات جديدة.

وأوضحت المؤسسة أنها أجريت تعديلات طفيفة على الخطط الدراسية لتتناسب مع أيام الأسبوع (4.5 أيام عمل)، حيث تم إضافة بند (الإرشادات) في ملف الخطة الدراسية المرفقة لتوضيح الملاحظات وفق الحلقات الدراسية بما يضمن جودة تطبيق الخطة الدراسية للعام القادم 2023 ـ 2024.

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