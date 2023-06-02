جامعة الإمارات تنظم جلسة نقاشية حول التنمية المستدامة

المصدر: العين - البيان

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نظمت جامعة الإمارات حلقة نقاشية حول الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بعنوان «ضمان توفير المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع».

وذلك على هامش الكونجرس العالمي للتنمية المستدامة، والذي تستضيفه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، ونظمته مؤسسة التايمز للتعليم العالي، في جدة، بالمملكة العربية السعودية من 29 مايو لغاية 1 يونيو 2023، وتقام هذه الورشة ضمن الورش المختلفة، التي تقام من قبل الكونجرس الرئيسي.

وفي كلمة مسجلة، رحب معالي زكي أنور نسيبة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بالحضور افتراضياً، مؤكداً أن هذا الحدث، الذي تنظمه جامعة الإمارات يركز على الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة «ضمان توفر المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع»، ويعتبر مكملاً للكونجرس العالمي للتنمية المستدامة.

وأكد معاليه أن الحدث الذي تنظمه جامعة الإمارات في جدة يتواءم مع استراتيجية الجامعة البحث والابتكار 2023-2026، التي حددت المياه كأحد المواضيع البحثية، ويدعم هذا الحدث عام الاستدامة في دولة الإمارات ويسهم في دعم الجهود لتحقيق استراتيجية الحياد المناخي 2050.

وأشار معالي الرئيس الأعلى للجامعة في كلمته المسجلة إلى أن الماء من أهم الموارد الطبيعية والثمينة، وهو من الأساسيات لحياة الإنسان، ومن الضرورات للازدهار والتطور الصناعي والزراعي والاقتصادي.

حيث يشير تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه بأن نحو 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم لا يحصلون على مياه شرب نظيفة وآمنة، ويفتقر 3.6 مليارات نسمة إلى خدمات الصرف الصحي المناسبة، ولذلك فإن هذا الحدث يعتبر مهماً جداً ومناسباً في التوقيت.

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