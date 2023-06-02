اختبارات تجريبية لامتحانات نهاية العام الدراسي

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

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أبلغت إدارات مدارس حكومية أولياء أمور طلابها بتطبيق اختبارات تجريبية للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي، بهدف تدريب الطلاب والكادر الإداري.

والتأكد من جاهزية النظام الإلكتروني، على أن تبدأ الاختبارات التجريبية اعتباراً من اليوم حتى 5 يونيو الجاري.

وأكدت المدارس أنه سيتم تطبيق الاختبارات التجريبية في مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف (5 ـ 12) فقط، وتنفذ الاختبارات التجريبية على منصة Swift Assess، وتتوفر تذاكر دخول الاختبارات على منصة Swift Assess.

وحددت المدارس الفترة الزمنية لأداء الاختبار بواقع (15 دقيقة)، يتم تحديدها من قبل إدارة المدرسة بما يضمن استمرارية اليوم المدرسي، لافتين إلى عدم وجود فترة تعويضية للاختبارات التجريبية.

وأوضحت المدارس أن الاختبار التجريبي تدريبي، ولا ارتباط له بدرجة الطالب، مؤكدين على أهمية تحديث تطبيق Swift Assess على أنظمة أندرويد وIOS المثبتة على الأجهزة اللوحية المستخدمة لأداء الاختبار؛ وذلك لضمان الدخول إلى الامتحان.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أعلنت عن تاريخ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثالث آخر محطات العام الدراسي 2022 ـ 2023، حيث ستبدأ الامتحانات للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر بتاريخ 7 يونيو وتتواصل لغاية 16 يونيو، فيما سيتم الإعلان عن النتائج بدءاً من 22 يونيو ولغاية 26 يونيو وفقاً للحلقات الدراسية.

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