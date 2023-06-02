«تعليم» تطرح اقتراحات جدول المواد الاختيارية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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طرحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اقتراحات الجدول المدرسي، ضمن نظام المواد الاختيارية للعام الدراسي 2023 - 2024، مع منح الإدارات المدرسية حرية تصميم الجدول المدرسي.

وأشارت المؤسسة في إطار «تطبيق نظام المواد الاختيارية»، الذي وزعته على المؤسسات التعليمية، وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عنه مؤخراً، إلى أن المقترح الأول يشمل 8 حصص يومية طوال أيام الأسبوع، وتكون ازدواجية، من خلال اتباع حصتين إلزاميتين، وتليهما حصتان اختياريتان، وتخصيص ثلاث حصص للدعم، و4 يوم الجمعة.

أما السيناريو الثاني فيشمل أيضاً 8 حصص يومياً، وتتخللها حصص الدعم، على أن يكون توزيع الجدول المدرسي حصتين، إلزامية، وحصة اختيارية، وحصة دعم، ومن ثم حصة اختيارية، وتليها ثلاث حصص إلزامية، خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، على أن يشمل باقي الأسبوع حصصاً مزدوجة.

ويتم تطبيق المواد الاختيارية 2 بنظام الحصص المتتالية لكلا الصفين الـ11 و12، خلال أيام الأسبوع، ويتم تطبيق حصص الدعم بعد الاستراحة الأولى في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وتطبيق حصص المواد الاختيارية 1، والمواد الإلزامية، وفق جدول الطالب، خلال أيام الأسبوع بنظام الحصص.

وكشفت المؤسسة عن أحقية الطالب في تغيير سيناريو اختيار المواد الاختيارية، بعد 3 أسابيع من بدء العام الدراسي، موضحة توزيع حصص المواد الإلزامية، بواقع 5 حصص للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية 3، والرياضيات 8 حصص، و2 للتربية البدنية والصحية، و2 للدراسات الاجتماعية/‏‏ التربية الأخلاقية.

وحول الخطة الدراسية في نظام المواد الاختيارية يدرس الطالب في المسار العام من 9 إلى 10 مواد بدلاً 11 مادة، بعدد يتراوح بين من 33 حتى 35 حصة دراسية بدلاً من 40 حصة أسبوعياً، أما في المسار المتقدم فيدرس الطالب من 8 حتى 10 مواد، أما بالنسبة الحصص فيدرس ما يتراوح بين 32 و34 حصة، وهذا ما سيحدده خيار الطالب من عدد المواد في المساريين.

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