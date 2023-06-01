جامعة عجمان تطرح 35 برنامجاً

المصدر: عجمان – عصام الدين عوص

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أكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان ،أن الجامعة – دائماً – ما تطرح برامج جديدة تتماشى ومتطلبات سوق العمل المتغيرة ، ويكون القطاعان الحكومي و الخاص شريكين أساسيين في تحديد البرامج الجديدة ،وتحديث البرامج المطروحة ، كما أن الجامعة تطرح حالياً 35 برنامجاً أكاديمياً ؛ منها : 22 برنامجاً في درجة البكالوريوس و13 في الماجستير والدكتوراه ، وذلك ضمن 9 كليات، وقد حصل العديد من هذه البرامج على اعترافات دولية مرموقة ، كما أن من أحدث البرامج التي طرحتها الجامعة ، والتي تم اعتمادها من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم ، ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي؛ ماجستير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، كما كان للجامعة السبق في انشاء تخصص بكالوريوس في تحليل البيانات Data Analytics، وماجستير في الصيدلة السريرية ، إضافة إلى اطلاق برنامج بكالوريوس في التمريض ابتداء من العام الأكاديمي المقبل ، يستخدم بصفة كبيرة تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي عقدته إدارة جامعة عجمان صباح أمس بمقر الجامعة بحضور عدد من عمداء الكليات ، ولفيف من الإعلاميين ، والذي أكد خلاله مدير الجامعة أن هناك برامج أكاديمية قيد الإعداد ، ويتوقع طرحها في العام الأكاديمي 2023-2024 ، وهي: "برنامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة" و "برنامج الماجستير في علم الاجتماع الرقمي".

حرص

وأكد الدكتور الصغير أن جامعة عجمان تحرص على استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم ، لإيمانها بأنه سيجعل تجربة التعلم أكثر تكيفًاً مع احتياجات الطلبة وقدراتهم ، وهو توجه يتماشى واستراتيجية الدولة ، لتكون رائدة عالمياً في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2031 ، فقد تبنت الجامعة أحدث التكنولوجيا والتقنيات في المناهج والأدوات والمرافق التعليمية، مثل تطوير التطبيقات ، والمعامل ،والمختبرات والفصول الدراسية ، والخدمات المساندة لتكون مهيأة لتقديم تجربة أكاديمية ، وحياة طلابية عالية الجودة ، كما أن هناك العديد من المبادرات التي تستخدم فيها الجامعة الذكاء الاصطناعي ، منها استحداث مساق جديد للمعلوماتية الطبية الحيوية في كلية الطب ، يركز على استخدام طرق تعلم الآلة لمعالجة البيانات الطبية الحيوية في التشخيص والعلاج.

مساقان

وأضاف أن كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات تطرح للطلبة مساقين في هذا المجال، يشرح الأول المفاهيم الرئيسية للذكاء الاصطناعي ، بينما يغطي الثاني مواضيع متقدمة ، مثل التعلم الآلي والروبوتات ،ما ساعد عدداً كبيراً من الخريجين بدمج طرق الذكاء الاصطناعي بمشاريع تخرجهم ، حيث فازوا بمسابقات محلية ودولية في هذا المجال ، كما أنشأت كلية إدارة الأعمال برنامجاً جديداً مختصاً بذكاء الأعمال ، يزود الطلاب بمعارف واسعة ، ومتعمقة في كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي ،والبيانات في حل تحديات تتعلق بإدارة الأعمال ، كما أنشأت الجامعة مركزاً بحثياً متخصصاً في الذكاء الاصطناعي ، للنهوض بالمعارف في مجال الذكاء الاصطناعي ونشرها ، فهو يعتبر بيئة تعليمية محفزة لطلاب الماجستير والبكالوريوس للتدريب على استخدام أحدث طرق الذكاء الاصطناعي.

استراتيجية

وبين أن استراتيجية 2022 - 2027 التي اطلقتها الجامعة تركز على تهيئة الطلبة وتجهيزهم ، ليصبحوا قادة مؤهلين ،ومهنيين ناجحين في سوق العمل، وذلك من خلال خلق بيئة تعليمية ، داعمة ومحفزة تعزز معرفتهم الأكاديمية ، وتنمي مهاراتهم العملية والشخصية، كما أشركنا كلاً من القطاعين العام والخاص ، في تسطير هذه الاستراتيجية ، وعقدنا شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، وسنستمر بالعمل جنباً إلى جنب من خلال منظومة متكاملة من المبادرات والخدمات المتميزة، ولعل أبرزها ، اتفاقيات مع منصات وشركات عالمية، لتعزيز مهارات التوظيف لدى الطلبة، من خلال تقديم مجموعة واسعة من الدورات ،يقدمها أساتذة من جامعات رائدة بالعالم، وكذلك متخصصين من شركات عالمية مرموقة من أبرزها منصة "كورسيرا" العالمية وهي من أكبر مزودي الدورات لتعزيز مهارات التوظيف.

وتتيح المنصة مرونة التعلم عن بعد. كما تقدم شهادات لزيادة فرص الطلبة في التوظيف. وقد شهدت هذه المبادرة مشاركة ما يزيد على 1400 طالب وطالبة من كليات مختلفة بالجامعة ،تلقوا أكثر من 26 ألف مساق مع أكثر من 9 آلاف ساعة تعليمية ، حصل الطلاب على 2570 شهادة إتمام صادرة عن كورسيرا ، إضافة إلى اتفاقيات مع مؤسسات مرموقة مثل "بي دبليو سي" و "آي بي إم" وغيرها لتنمية المهارات التقنية والشخصية للطلبة، وتقليص الفجوة بين المفاهيم النظرية والعملية.

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