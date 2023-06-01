سلطان بن أحمد: مؤتمرات رؤساء الجامعات والخبراء تعزز التعاون العلمي

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن استضافة وإقامة المؤتمرات والندوات، التي تجمع نخبة من رؤساء الجامعات والخبراء والأكاديميين، تهدف لتعزيز أفق التعاون العلمي والبحث الأكاديمي بين الجامعات العريقة في المنطقة والمعروفة بمكانتها المرموقة. جاء ذلك خلال كلمة سموه، التي ألقاها خلال حفل انطلاق المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات في اتحاد الجامعات العربية والروسية، الذي أقيم صباح أمس، على مسرح الرازي بجامعة الشارقة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم: إن المؤتمر يعكس توجه الدولة في فتح أوجه التعاون مع جميع دول العالم، والتعليم هو أساس التعاون، لأنه يبني العقول، وأيضاً يوطد الثقافات ما بين الدول، وأضاف: نحن في وزارة التربية والتعليم نشجع جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي للتعاون الدولي، فهنالك مؤشر نضعه على الجامعات الحكومية والخاصة حول التعاون الدولي، ونفتح المجال لهم للنظر في آلية هذا التعاون، الذي قد يكون تبادلاً طلابياً أو تعليمياً أو بحثاً علمياً مشتركاً وحتى على مستوى البرامج. وأشاد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بالمؤتمر العلمي العالمي، لبحث أطر التعاون، ووضع الاستراتيجيات، التي تشمل البحث العلمي المشترك.

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