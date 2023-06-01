تعاون بين جامعة أبوظبي ومستشفى دانة الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقّعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، لدعم كلية العلوم الصحية بالجامعة على صعيد صقل مهارات الطلبة وتوفير برامج تدريبية لهم في مجال العلوم الصحية لتعزيز آفاق حصولهم على وظائف مناسبة في المستقبل.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأهيل الطلبة تأهيلاً عالياً لسوق العمل، وتسهيل مهمتهم في العثور على وظيفة جيدة بعد التخرج، وتوفير برامج تدريبية لهم وتمكينهم من اكتساب خبرات عملية، والاطلاع على قطاع عملهم المحتمل عن قرب من خلال مستشفى دانة الإمارات.

وقّع مذكرة التفاهم البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، وعمر النقبي، المدير التنفيذي بالإنابة، مستشفى دانة الإمارات، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

ويسعى الجانبان إلى إطلاق تعاون بحثي مشترك وبرامج من شأنها تعزيز التميز الأكاديمي لدى الطلبة، والارتقاء بدور الموارد البشرية والممارسات الإدارية والقيادية، بالإضافة إلى دفع عجلة الابتكار في مجال العلوم الصحية، حيث ستقدم كل من جامعة أبوظبي ومستشفى دانة الإمارات بالتوازي منحاً بحثية للطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

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