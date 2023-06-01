«تعليم» تدعو الطلبة للمشاركة في مبادرة الجينوم الإماراتي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الطلبة الإماراتيين للمشاركة في مبادرة الجينوم الإماراتي؛ الدراسة البحثية التي تستهدف بناء خارطة جينية لمواطني الدولة، وسيتم استخدام المعلومات في تقديم رعاية صحية أفضل وتطوير علاجات طبية مخصصة، من خلال تعميم صادر عنها لأولياء أمور الطلبة تحثهم فيها على مشاركة أبنائهم في المبادرة، وأوضحت أنه من المتوقع أن تضم هذه الدراسة مليون مواطن إماراتي.

وتأتي مشاركة الطلبة في الدراسة، حسب تعميم وزعته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وسيتم تطبيق مشروع الجينوم الإماراتي وهو مشروع وطني يهدف إلى استخدام البيانات الجينية الوراثية لمواطني دولة الإمارات وتحليلها والاستفادة منها في تحسين الصحة العامة للإماراتيين.

وأوضحت طريقة أخذ المسحة من الطالب أو الطالبة، في حال موافقة ولي أمر الطالب على مشاركة ابنه أو ابنته في دراسة الجينوم الإماراتي، مشددة على ضرورة ألا يتناول الطالب الطعام لمدة 30 دقيقة قبل اختبار أخذ المسحة منه.

وأكدت أن عملية أخذ المسحة غير مؤلمة، وستتاح الردود على أي استفسارات من أولياء أمور الطلبة قبل مشاركتهم في الدراسة، لافتةً إلى أن المشاركة طوعية، إضافة إلى أنه سيتم تحديد أهلية الطالب أو الطالبة للمشاركة في هذه الدراسة، وفقاً لعدة معايير محددة مسبقاً تسمى «معايير الإدراج».

وتُخزن بيانات الطالب، بما في ذلك البيانات المأخوذة من تحليل الحمض النووي، وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة، ولن تتم مشاركة البيانات دون موافقة كتابية صريحة من ولي أمر الطالب، وفقاً للضوابط المعتمدة والمطبقة في الدولة، ودعت المؤسسة ولي أمر الطالب إلى إرسال نسخة من هوية ولي أمر الطالب، ونسخة من هوية الطالب من الأمام والخلف وتسليمها لممرضة المدرسة، حال موافقته على مشاركة ابنه أو ابنته في الدراسة.

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