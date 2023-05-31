مدارس تحذر الطلاب من الغياب أيام الجمعة

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت مدارس طلابها من الغياب أيام الجمعة، من دون عذر مقبول قبل أو بعد الإجازات والعطلات ونهاية الأسبوع، موضحة أن ذلك مخالفة من الدرجة الثانية وفقاً لإجراءات لائحة السلوك الطلابي.

وجاء في تحذيراتها أنه يخصم 4 درجات في حال الغياب للمرة الأولى، و8 درجات في حال التكرار مع تطبيق إجراءات اللائحة، لافتة إلى أن الفصل الدراسي الثالث والأخير يعد أقصر الفصول الدراسية في العام الدراسي، حيث تبلغ فيه أيام التمدرس 37 يوماً.

واعتبرت أن هذه الفترة من الدراسة تعد أكثرها أهمية، إذ بدأت المدارس مراجعات المناهج والتي بدورها ستسهم بشكل كبير في دعم الطلبة.

وأرسلت المدارس رسائل نصية لأولياء الأمور تبلغهم بأن غياب أبنائهم قد يعرضهم لفقدان درجات، وبدأت المدارس استعداداتها للامتحانات من خلال تجهيزات أماكن مخصصة لحصص التقوية «المجانية»، التي تبادر المدارس بها لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تنشط في أيام الامتحانات، والتي سيعقبها تجهيز قاعات الامتحانات. وأكدت أهمية حضور الطلبة لدروس «أكاديمية تمكين الرقمية»، للاستعداد والتدريب الجيد لاختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري، التي تنطلق في 7 يونيو المقبل، بهدف تمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة ولرفع مستواهم التحصيلي، ويقدم برنامج «تمكين» الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني، وينفذ البرنامج من قبل مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز