سلطان بن أحمد يعتمد إضافة 3 أعضاء لأمناء جامعة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اعتمد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، إضافة ثلاثة أعضاء جدد لمجلس أمناء الجامعة تعزيزاً لأدوار المجلس المهمة في رسم السياسات ووضع الخطط، ومتابعة أداء الجامعة لتحقيق رؤيتها واستمرار تقدمها في مصاف الجامعات المتميزة، وامتداداً للكوكبة العالمية من العلماء والخبراء، الذين يضمهم المجلس. وتضم الأسماء الجديدة المضافة للمجلس كلاً من الدكتور أسامة الخطيب، أستاذ علم الحاسوب في جامعة ستانفورد، ومدير مركز ستانفورد للروبوتات، والدكتور محمد حمدي عبدالشكور نائب مدير جامعة مالايا الماليزية، والدكتور تان إنغ تشي، رئيس جامعة سنغافورة الوطنية.

ويعد الدكتور أسامة الخطيب أستاذاً في علم الحاسوب بجامعة ستانفورد، حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، «الأنظمة الأوتوماتيكية» من المدرسة الوطنية العليا لعلوم الطيران والفضاء في تولوز الفرنسية عام 1980، ويشغل منصب مدير مركز ستانفورد للروبوتات، وعضو مبادرة bio-x بجامعة ستانفورد، كما نال العديد من الجوائز العلمية العالمية.

ويشغل الدكتور محمد حمدي عبدالشكور منصب نائب مدير جامعة مالايا الماليزية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة كيوتو باليابان، ويرأس لجنة نواب رؤساء الجامعات الحكومية الماليزية، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة، وهو عضو في مجلس معهد المهندسين بماليزيا.

ويتولى الدكتور تان إنغ تشي منصب رئيس جامعة سنغافورة الوطنية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الرياضيات عام 1989 من جامعة يل «Yale University» في الولايات المتحدة، وعمل أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وهونغ كونغ، وله إسهامات متميزة في التعليم والبحث العلمي.

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