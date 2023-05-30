سلطان بن أحمد يطلع على تصاميم الطلبة لمسجد الجادة

المصدر: الشارقة - وام

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اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، على التصاميم المقترحة الخاصة بمسجد الجادة التي صممها طلبة قسم العمارة بكلية الهندسة في جامعة الشارقة، وذلك في قاعة مدار بمنطقة الجادة في الشارقة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته شركة أرادَ بالتعاون مع كلية الهندسة في جامعة الشارقة، وحمل عنوان «في رحاب الإيمان: تصميم واجهات مبنى المسجد»، حيث شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً تناول شرحاً مفصلاً عن التصاميم الأربعة المتأهلة التي تم اختيارها من أصل 25 تصميماً، واطلع سموه على أبرز المواصفات التي تم إدخالها على التصاميم المقترحة بواسطة أحدث التقنيات لتصميم المباني. وقام سموه بتكريم المجموعات المشاركة أصحاب التصاميم المقترحة والمتأهلة التي تم اعتمادها بواسطة فرق العمارة والتصميم في شركة أرادَ، والتقط سموه معهم الصور التذكارية.

وتجول سموه في المعرض المصاحب للحفل واطلع على التصاميم المشاركة والبالغ عددها 25 تصميماً، حيث استمع لشرح تفصيلي من الطلبة حول أبرز مميزات وتفاصيل الأعمال التي صممت بناءً على عدة معايير أبرزها انسجام التصميم ضمن سياق المخطط الرئيسي، وإبراز سمات العمارة الإسلامية، والتجربة الكلية للزوار، ومدى تفرّد هوية كل تصميم على حدة، بالإضافة إلى سهولة وصول كلا الجنسين من المصلين، ومدى الاستفادة من المساحات الخارجية والمناطق المظللة بالشكل الأمثل، وقابلية التصاميم المقدمة للتطوير والتحسين والتوسع مستقبلاً.

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