اعتماد برامج جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحث المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن بيّه تعزيز مسيرة الجامعة الأكاديمية، والخطط التي تحقق تطلعاتها المستقبلية، وتلبي احتياجات المجتمع في مجال الاهتمام بالدراسات الإنسانية، والارتقاء بمخرجاتها العلمية والأكاديمية، واعتمد المجلس الخطة المستقبلية للبرامج الأكاديمية في العلوم الإنسانية في مراحل البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى اعتماد عقد مؤتمر اللغة العربية واللسانيات التطبيقية «الفرص والتطلعات»، ومؤتمر بعنوان الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي، خلال العام الجاري.

وفي مجال النشر والتوثيق والدراسات والبحوث أقر المجلس العلمي الأعلى للجامعة، بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد راشد الهاملي، ومشاركة مدير الجامعة الدكتور خليفة الظاهري وأعضاء المجل إصدار ثلاث مجلات علمية محكمة في مجالات الدراسات الفلسفية، والدراسات الإسلامية، واللغويات التطبيقية.

وفي مستهل الاجتماع نوه رئيس المجلس بالدعم الكريم المتواصل، الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للجامعة وللعلم والتعليم في الدولة بشكل عام.

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