جامعة العين «أفضل مركز معتمد لامتحانات آيلتس»

المصدر: (العين - وام)

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حقق مركز اللغة الإنجليزية في جامعة العين أفضل أداء على مستوى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، مع تصنيفه كعضو ماسي ومركز معتمد لعقد امتحانات «آيلتس» بمقري الجامعة في أبوظبي والعين، من قبل برنامج شراكة المجلس الثقافي البريطاني.وتتوّج هذه النتائج جهود جامعة العين ومركز اللغة الإنجليزية، من خلال الالتزام بتقديم امتحانات «آيلتس» في مقري العين وأبوظبي بأعلى معايير الجودة، بدءاً من تنوع مواعيد الامتحانات لتتلاءم مع جميع المتقدمين، وصولاً إلى سلاسة عقد الامتحانات والحصول على نتائج سريعة للاختبارات.

وقال الدكتور عبدالغني رماش، مدير مركز اللغة الإنجليزية في جامعة العين، إن الجامعة تقدم اختبارات الـ«آيلتس» المعتمدة من خلال مركز متخصص تم افتتاحه في الجامعة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، يستطيع الطلبة من خلاله تقديم الاختبارات ورقياً أو إلكترونياً.

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