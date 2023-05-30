جامعة الإمارات الأولى محلياً في 6 تخصصات

المصدر: العين - البيان

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حققت جامعة الإمارات المركز الأول محلياً، حسب تصنيف الجامعات بموقع سيماغو العالمي لعام 2023 في 6 تخصصات رئيسية وهي: الزراعة والعلوم البيولوجية، الاقتصاد والاقتصاد القياسي والمالية، الطب، وعلم الأدوية والسموم والصيدلانيات، والعلوم الاجتماعية، والبيطرة.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس لجنة مسرعات التصنيف العالمي أن الجامعة، ومن خلال استراتيجياتها المستقبلية تعمل على تعزيز مكانتها عالمياً، من خلال مبادرات تعمل على تحقيق قفزات نوعية في التصنيف العالمي، وقد ركزت الجامعة على دعم البحث العلمي ذي الكفاءة والجودة العالية باعتباره محركاً رئيسياً في التنمية والتطوير والبناء، لما له من تأثير كبير على السمعة الأكاديمية الدولية للجامعة، والذي بدوره يسهم في تحقيق قفزات في التصنيف العالمي للجامعة.

وأكد أن هذا التصنيف نتاج الجهود المشتركة بين جميع مكونات المنظومة التعليمية منهم أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثون، وذلك لأدوارهم المختلفة في دعم الإنتاج البحثي، من خلال النشر البحثي في أرقى المجلات العالمية، كما يعكس هذا التصنيف جودة المخرجات البحثية للتخصصات الرئيسية، التي حققت الجامعة فيها تقدماً ملحوظاً، حيث عملت الجامعة على تعزيز مخرجاتها البحثية، من خلال توفير الممكنات الرئيسية للبحث العلمي والتميز والريادة كالبنية التحتية وتوفر الباحثين وتنوع تخصصاتهم ومصادر التمويل المختلفة والمتاحة للباحثين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وتعمل جامعة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي الفعال ذي الأثر المستدام على المجتمع العلمي، حيث تركز الجامعة على الاستفادة من التعاون مع كبرى الجامعات المرموقة عالمياً لدعم المخرجات البحثية، والتي بدورها تؤثر على المجتمع العلمي.

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