مدارس «النهضة الوطنية» تحتفي بتخريج 538 طالباً

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت مدارس النهضة الوطنية بأبوظبي بتخريج الفوج 37 للعام الأكاديمي الجاري والذي شمل تخريج 538 طالباً وطالبة، أمس في المسرح الوطني، فيستكمل الخريجون مساراتهم التعليمية في التعليم العالي.

وافتتحت باسمة سعيد الجنيبي المديرة العامة الحفل بتأبين ذكرى وفاة مالك ومؤسس «النهضة الوطنية» المربي سعيد عبدالله ناصر الجنيبي الراحل أخيراً، بحضور عدنان عباس المدير التنفيذي، ومنى الناصر مديرة مدرسة البنات وآندرو سمايلي مدير مدرسة البنين، وحضور موسع لقيادات تعليمية، وأولياء الأمور.

وقالت الجنيبي إن والدها سعيد الجنيبي «رحمه الله»، كان واحداً من القيادات التعليمية المتميزة في الإمارات، إذ يعد من الأوائل في تأسيس مدارس خاصة متطورة ذات منهاج أجنبي، ويرجع تأسيسها إلى سنة 1983 وتحرص «النهضة الوطنية» من نشأتها وحتى يومنا هذا على تخريج الآلاف من الطلبة يلتحقون بأكبر وأشهر الجامعات المحلية والدولية، ما يعزز صنع خريج يمتلك المعرفة وأدوات المستقبل، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن الاستثمار في الإنسان أولية.

وأكدت الجنيبي دور المؤسسة في تعزيز التعليم في الدولة ورفد الطلبة بالمهارات التعليمية التي تمكنهم من استكمال مساقهم الجامعي من دون تعثر، إذ تراعي تأسيس الطالب من الناحية السلوكية والمهارية وغرس قيم المواطنة، كونها من أوائل المدارس التي اعتمدت المناهج الأجنبية في التعليم والتي حصلت على كثير من الاعتمادات العالمية في تطوير بنية التعليم والتي تعكس هوية الوطن والمواطن في كل نواحي التعليم في الإمارات العربية المتحدة والتي غدت اليوم أكثر مدرسة قامت بتخريج عدد طلاب تسلموا زمام الدولة وكان لهم شأن في رفعة الوطن والمواطن إلى العالمية.

في السياق أكدت الجنيبي اختيار «النهضة الوطنية» واحدة من المدارس التي سيزور طلابها وكالة ناسا الفضائية العام المقبل، وهي رحلة علمية مهمة، وتأتي هذه الأخبار السارة تماشياً مع استراتيجية الإمارات في صنع جيل شغوف بالفضاء يمتلك أدوات المستقبل، وتماشياً مع إطلاق الدولة مهام فضائية وتثبت أقدامها بين الدول الكبرى في قطاع الفضاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز