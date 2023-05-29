"تعليم" تعتمد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف من 3 حتى 12

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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‏اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري، لمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم للصفوف من 3 حتى 12، حيث ستبدأ الامتحانات للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر بتاريخ 7 يونيو المقبل، وتتواصل لغاية 16 يونيو من الشهر ذاته، فيما سيتم الإعلان عن النتائج بدءاً من 22 يونيو المقبل ولغاية 26 من الشهر نفسه وفقاً للحلقات الدراسية

ووفقا للجداول الزمنية سيتقدم الطلبة للامتحانات في فترتين الأولى كتابية من 9 حتى 10 صباحا، والفترة الثانية الالكترونية من 10 حتى 11:30 صباحا الكترونيا، للصفوف من الخامس حتى الحادي عشر، أما طلبة الصف الثاني عشر بجميع مسارته تبدأ امتحاناته الفترة الأولى من 12 حتى 1 ظهرا كتابيا، أما الفترة الثانية تبدأ من 1 حتى 2:30 مساء للاختبار الالكتروني، ولفتت المؤسسة الي ان زمن الامتحان يوم الجمعة سيكون من الساعة 9 حتى 11 صباحا، أما طلبة الصفين الثالث و الرابع يخضعون لفترة امتحانية واحدة من 8:30 حتى 10:30 صباحا.

وتفصيلا : أوضحت المؤسسة ان الامتحانات تطبيق ورقيا للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقيا والكترونيا حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وافادت المؤسسة في الجداول الزمنية بأنه سيتم تطبيق الامتحان كتابي الكتروني لمادة اللغة الانجليزية للصف الثاني عشر، مشددة على جميع الطلبة بإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحان، ووفقا للموجهات العامة على الطلبة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي. ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، على ان يقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التسامح جميع الامتحانات في مدارسهم، وتطبق امتحانات الكترونية وورقية للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر لمواد اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الرياضيات ،الفيزياء والعلوم.

وبينت المؤسسة أنها ستعقد الامتحانات التعويضية خلال الفترة ما بين 19 إلى 23 يونيو وذلك للطلبة المتغيبين عن الامتحانات بعذر مقبول، فيما حددت المؤسسة الفترة ما بين 6 إلى 12 يوليو لامتحانات الإعادة وسيتم الإعلان عن نتائجها في 13 و 14 يوليو.

وعممت المؤسسة دليل الاستعداد لامتحانات الفصل الثالث على جميع المدارس الحكومية، مبينة أنه تم شكلت لجان امتحانية للإشراف على سير الامتحانات.

وسيستهل طلبة الصف الثاني عشر امتحاناتهم بمادة الفيزياء للمسارات العام والمتقدم والنخبة، فيما سيتقدم طلبة المسار التطبيقي لامتحانات العلوم التطبيقية، و سيختتم امتحاناتهم في 16 من يونيو المقبل بمادة الكيمياء أو الاحياء.

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