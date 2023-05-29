جامعة دبي تختتم حملتها الخيرية السابعة لدعم الطلبة المتعسرين

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتم مكتب علاقات الخريجين في جامعة دبي الحملة الخيرية السابعة التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع جمعية بيت الخير بهدف دعم الطلبة المتعسرين مادياً من المتفوقين ومن مختلف الجنسيات.

أسهم في الحملة طلبة وخريجون وموظفون في جامعة دبي وشركائها من هيئات ومؤسسات حكومية وشركات خاصة وجمعيات خيرية وأصحاب الأيادي البيضاء.

وفي إطار الحملة نظم مكتب علاقات الخريجين حفلاً ضم 120 مشاركاً بحضور الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة والدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وعميدي الكليات وعدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والرعاة والداعمين.

كما حضر الحفل عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير وسعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية وعلي أنكيزه، نائب رئيس رابطة خريجي جامعة دبي، وستيفن يي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط.

وتوجه الدكتور عيسى البستكي خلال الحفل بالشكر والتقدير للرعاة والداعمين على ما قدموه من دعم ورعاية لأبنائنا وبناتنا من طلبة الجامعة، وقال إنه يجب على المسلم أن يتصدق بقدر من المال لكل محتاج، وأن يساعد الآخرين على تخطي الصعاب، وأن تعاليم الدين الإسلامي تحث على الإيثار والمحبة والتسامح، وأن التسامح صفة متأصلة في شعب الإمارات وقيادته الرشيدة والحكيمة.

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