العام المقبل.. المواد اختيارية لطلبة الـ11 بالمدارس الحكومية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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كشف «إطار» وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام المواد الاختيارية في الصف الحادي عشر للمساقين العام والمتقدم في المدارس الحكومية فقط في العام الدراسي 2023 - 2024، وعلى الصفين الحادي عشر والثاني عشر للعام الدراسي 2024 - 2025، ولم يشمل مسار النخبة أو المسار التطبيقي أو الأكاديمية التخصصية.

واشتمل الإطار الذي اعتمدته الوزارة على الموجهات العامة لتطبيق المواد الاختيارية في مدارس الحلقة الثالثة المسار العام والمتقدم، وخطط وسيناريوهات التطبيق، ومسؤوليات ومهام جميع أطراف العملية التعليمية، أنه بإمكان الطالب اختيار الخطة والمواد التي يرغب في دراستها في نهاية الصف العاشر، مشيرة إلى اختلاف عدد المواد الاختيارية حسب المسار والخطة واختيار الطالب من السيناريوهات المتاحة، بما يتوافق مع التخصص العلمي الذي يرغب في استكمال دراسته في مؤسسات التعليم العالي لاحقاً.

ولفتت إلى أن الطالب سيكمل مادتين علميتين على الأقل في نهاية الحلقة الدراسية بناءً على أي سيناريو يقوم باختياره. وجددت الموجهات العامة التي اعتمدتها الوزارة لنظام المواد الاختيارية المقرر التأكيد على التزام الطالب بالخطة التي اختارها في الصف الحادي عشر ولا يسمح له بتغييرها لاحقاً، وتتضمن مجموعة المواد الإلزامية 6 مواد دراسية التي يتحتم على كافة الطلبة دراستها بغض النظر عن مصادرتهم وخياراتهم التعليمية، ومن بعدها يتاح للطالب الاختيار من مجموعة المواد الاختيارية الأولى وهي (مجموعة المواد العلمية)، وتليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية (مجموعة مواد الأنشطة)، كما تتضمن مجموعة المواد الإلزامية مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية البدنية والصحية.

وأوضح أنه لا يحدث التطبيق تغييراً في شكل اليوم الدراسي من حيث مواعيد حضور وانصراف الطلبة، أو في الجدول الأسبوعي، بينما يقدم مساحة خلال اليوم لبناء الخطة العلاجية والإثرائية، وتوفير مساحة النشاط الحر الموجّه، كما أنه يتطلب نظام المواد الاختيارية برنامج إرشاد أكاديمي ومنهج ومدروس محكم للتأكد من اختيار الطالب نموذج التعليم الأنسب والتخصص الذي يرغب في دراسته بعد مرحلة التعليم العام.

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