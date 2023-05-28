13 طالباً وطالبة من جامعة عجمان يعرضون مشاريع تعزز مفهوم الاستدامة

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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عرض 13 طالباً وطالبة من كلية الإعلام تخصص الإنتاج الإذاعي بجامعة عجمان مشاريع التخرج للعام الأكاديمي الحالي.

حيث ركزت المشاريع في معظمها على تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في المجالات كافة، كما تناولت موضوعات متنوعة تركز على تطوير خطط اتصال شاملة بهدف إبراز مفهوم الاستدامة في الجوانب الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال نشر الوعي وتعزيز الممارسات الصحيحة بين أفراد المجتمع، بحضور د.حسام سلامة عميد الكلية، وإشراف أ.د صفاء عثمان، وعدد من أولياء الأمور.

وأشار د.حسام سلامة إلى صقل وتدريب الطلاب خلال فترة دراستهم بمهارات عالية تؤهلهم لسوق العمل، بعد أن أصبحت الفواصل بين التخصصات الإعلامية غير موجودة بشكل كبير.

وأن الطالب يجب عليه امتلاك مهارة الكتابة والمونتاج والتصوير والإلقاء ومهارات التواصل. وقال إن مشاريع الطلبة عكست المحاور التي تتناغم مع توجهات ورؤية دولة الإمارات نحو تطبيق الاستدامة في كافة المجالات، والتطور الملحوظ في جانب الذكاء الاصطناعي.

تنوع

من جانبها، أوضحت أ.د صفاء عثمان أن عدد الطلبة بلغ 13 طالباً وطالبة وتنوعت الأعمال المقدمة ما بين أفلام روائية قصيرة وأفلام تسجيلية وإعلانات وأغان مصورة هدفت إلى إبراز الماضي ومراحل تطور دولة الإمارات وبناء حضارتها، مشيرة إلى الدور المهم الذي قام به أولياء أمور الطلبة في دعم مشروعاتهم.

وبينت أن مشاريع الطلبة شملت عرض قصة واقعية لعائلة تضررت من الزلازل في سوريا وتركيا بعنوان مشروع «ريختر» للطلبة أحمد الحمامي، وعوض عصام، وأحمد العبود، إضافة إلى مشروع تطبيق التسوق بـ«الميتافيرس».

والذي ناقش كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في التسوق من خلال نضارة الـVR للطالبة هيا مبارك، ومشروع لفيلم وثائقي عن خورفكان، للطالب بهرم عبدالله، ومشروع عن الاستدامة، يتناول عبر الرسوم المتحركة معاناة الأرض من التلوث، للطالبة سارة المقوسي.

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