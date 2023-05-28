تعاون بين جامعة الشارقة والرابطة الفرنسية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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وقّعت جامعة الشارقة والرابطة الفرنسية في الإمارة مذكرة تفاهم بينهما، وقعتها عن الرابطة رئيستها الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، وعن الجامعة د.حميد مجول النعيمي، وذلك بهدف تعزيز فرص تعلم اللغة الفرنسية بما يخدم العملية الأكاديمية والبحثية ويدعم مسيرة الانفتاح على الحضارات والثقافات كافة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بمقر جامعة الشارقة، حضره عدد من الشخصيات البارزة وسفراء وممثلون عن سفارات عدد من الدول.

ورحب د.حميد مجول النعيمي بالشيخة حور بنت سلطان القاسمي والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، نائب رئيس الرابطة الفرنسية في الشارقة ثم تحدث عن عضوية دولة الإمارات في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

والذي أسهم في تعزيز الثقافة الفرنكوفونية وانتشارها في الدولة، إلى جانب الاهتمام الخاص الذي توليه الشارقة للثقافة الفرنكوفونية بدعم وتوجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس جامعة الشارقة، حتى باتت إسهامات سموه العلمية والثقافية والأدبية محل تقدير خاص من الجمهورية الفرنسية ومؤسساتها العريقة».

من جانبها، أعربت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة، والتي قالت بأنها تتزامن مع افتتاح الرابطة الفرنسية في الشارقة، وأكدت على أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة لأنها تؤكد العلاقات المتميزة بين إمارة الشارقة واللغة الفرنسية.

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