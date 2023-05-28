50 طالباً سفراء الاستدامة في «النخبة»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نفذت مدرسة النخبة في أبوظبي مشروعاً طلابياً للاستدامة البيئية بعنوان «بصمتي في بيئتي»، تضمّن مجموعة من الأنشطة المتنوعة الهادفة لتوعية الطلبة بأهداف الاستدامة بشكل عام والبيئية بشكل خاص، وذلك انطلاقاً من أهداف الاستدامة البيئية وتماشياً مع عام «الاستدامة» وتوجهات الدولة.

واستطاع الطلبة أن يجمعوا طناً من الكتب شهرياً، وأرسلوها إلى معامل إعادة التدوير واستلام مبالغ رمزية عنها، ومن ثم قاموا بشراء قصص لدعم مصادر القراءة أو توفير ألعاب تعليمية للطلبة، كما أنهم أعدوا وثيقة تحت اسم «تعهد بيئي» ليلتزم بها طلبة المدرسة.

ويتكون الفريق من 50 طالباً وطالبة من المرحلة الابتدائية وتنوعت أنشطة الفريق بين الافتراضي والواقعي، منها مبادرة «أجمع.. صنف.. وأحمي الأرض» والتي تهدف إلى جمع أكبر كمية من الكتب والأوراق وإرسالها إلى مصانع إعادة التدوير للحد من قطع الأشجار ووقف التصحر، إذ يجمع الطلبة المشاركون في المبادرة بالتعاون مع أولياء الأمور ما يقارب طناً من الكتب شهرياً.

وأوضحت منسقة الفريق المعلمة ياسمين زهرة، أن الطلبة يقومون بجمع مواد قابلة للتدوير يومياً من الفصول إضافة إلى أنهم يحاولون جمعها من محيطهم كالحي ومن أصدقائهم، مشيرة إلى تنفيذ 4 ورش تدريبية للطلبة مع عدة جهات تعنى بالاستدامة داخل المدرسة وخارجها ويشارك فيها أعضاء الفريق بتقديم عروض تعريفية عن الاستدامة وطرح نماذج ابتكارية تخدم البيئة إضافة إلى أفضل ممارساتهم الفردية في مجال الاستدامة.

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