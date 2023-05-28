باحث بأمريكية الشارقة يبني فيلا بخرسانة مطبوعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: الشارقة ـ البيان

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يجري الباحث في الجامعة الأمريكية في الشارقة وأستاذ الهندسة المدنية الدكتور عادل التميمي أبحاثاً حول استخدامات تكنولوجيا الروبوتات في الطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة في البناء، ومن بين النتائج التي خرجت من بحوث الدكتور التميمي بناء فيلا بخرسانة مطبوعة ثلاثية الأبعاد في الشارقة، حيث تم تنفيذ هذا المشروع، بالتعاون مع مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار.

وقال الدكتور التميمي: «بما أن قطاع البناء يلعب دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة فإننا نجري أبحاثاً في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة باعتبارها إحدى وسائل أتمتة هذه الصناعة، وهو ما يعزز الإنتاجية والسلامة والاستدامة والسرعة والتخصيص والتكلفة».

وضمن سياق سعي الدولة نحو أن تصبح مركزاً عالمياً للطباعة ثلاثية الأبعاد عمل الدكتور التميمي على تطوير نظام شبه آلي في مختبر الهندسة المدنية بالجامعة الأمريكية في الشارقة، لإجراء تجارب بحثية، وإنتاج عينات من الخرسانة المركبة، فضلاً عن توظيفه لهذا النظام لتقييم جودة خلطات الخرسانة التجريبية المختلفة.

وكانت أغلبية الأبحاث التي أجريت على الطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة تستخدم البثق اليدوي، وهي عملية تشكيل مواد مختلفة عن طريق إجبارها، لتأخذ شكل تصميمات معينة تحت ضغط عالية، إلا أن الدكتور التميمي صار اليوم يركز أكثر على استخدام النظام شبه الآلي في مختبرات كلية الهندسة في الجامعة.

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