طلاب يبتكرون روبوتاً لتقييم المخاطر في المنشآت الصناعية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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ابتكر 4 طلاب يدرسون بكلية الهندسة، بالجامعة الأمريكية في الشارقة تخصص هندسة كهربائية، وهم: زينة الناصر، وتالة العبوة، ورمزي الشعراوي، وياسر خميس روبوتاً ذكياً، يهدف إلى تقييم المخاطر في المنشآت الصناعية، من خلال قياس الذبذبات الميكانيكية في تلك المنشآت، فيحدد مدى الخطورة فيها، حيث تم تزويده بحساسات، وكاميرتين، ومولد طاقة مصغر، الأمر الذي يمكنه من الحركة في اتجاهين، وبسرعة الصوت، وبإمكان الروبوت اكتشاف أي ذبذبات في الماكينات الناتجة عن حركة الأجسام الميكانيكية، من خلال جهاز مايكرويف «موجات متناهية الصغر»، تمكن من اكتشاف أي أعطال في الماكينات، وبالتالي تقليل الخسائر المادية في تلك المنشآت.

وأكد الطلاب الأربعة أن العمل على ابتكار الروبوت استغرق عاماً، وأشاروا إلى أنه توجد أجهزة مزودة بأسلاك، وتلتصق بجسم الماكينات لقياس الذبذبات، ما يشكل خطورة على سلامة العاملين، وعلى الماكينات ذاتها، أما الابتكار الحالي فهو خال من الأسلاك، ولا يلمس جسم الماكينة، بفضل الأجهزة الذكية، التي زود بها، والتي ترصد أي اهتزاز ولو كان بسيطاً، وبالتالي إرسال إشارات إلى الجهاز المحمول، الذي يراقب تلك الماكينات، من خلال غرفة تحكم داخل المنشأة، وذلك لتفادي الخطورة، التي تنجم عن خلل الماكينات، وحماية سلامة العاملين، وتفادي التكلفة المادية في حال وجود أعطال.

وأضافوا: إن الروبوت الذكي يراقب اهتزاز الماكينات والآلات داخل المصانع، كما ينذر مشغل الآلة الصناعية إذا ما كان هناك عطل يجب الانتباه إليه، مبينين أن من أهم فوائده تقليل المخاطر الأمنية، الأمر الذي يقلل من حوادث العمل، ويحسن السلامة الصناعية، إضافة إلى زيادة الجودة، حيث يعمل بشكل مستمر من دون توقف، وبتكلفة أقل.

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