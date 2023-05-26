«تعليم أبوظبي» تطبّق مبادرة إشراك مدارس الشراكات في مجالس الأحياء

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ورشة عمل بعنوان «آداب المجالس» لطلبة مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات بين دائرة التعليم والمعرفة و«مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة»، وذلك بهدف نشر ثقافة السنع في المجتمع وتعزيز وعي الأبناء بمنظومة القيم الإماراتية الأصيلة.

وشمل المحور ثلاث ورش تراثية، نظمت اثنتان منها في «مجلس ربدان» بأبوظبي حيث قدم المستشار التراثي في النادي سعيد المناعي ورشة يوم 10 مايو الجاري لطلبة مدرسة الغد (الذكور)، وقدمت المدربة التراثية سعيدة الواحدي ورشة يوم 11 مايو لطالبات مدرسة الغد، فيما قدم علي النعيمي ورشة في «مجلس الظاهر» بمدينة العين يوم 17 مايو الجاري لطلبة مدرسة الظاهر.

شرح

وقدم المدربون التراثيون التابعون للنادي في الورش شرحاً نظرياً وعملياً عن «آداب المجالس» منظومة السنع، تناولوا من خلاله أهمية المجالس، وأنواعها وآداب المجالس بوجه عام، وقواعد الضيافة، إضافة إلى آداب الحديث في المجلس، وآداب الطعام والشراب.

وتهدف مبادرة «إشراك مدارس الشراكات في مجالس الأحياء» إلى تعزيز الهوية الإماراتية، ونشر المعرفة بالتراث الإماراتي، من أجل إعداد جيل من الشباب الإماراتيين المتسلحين بالقيم والأخلاق الإماراتية الأصيلة، حيث شهدت الورش تفاعلاً من الطلبة الحاضرين بعدد من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عنها المدربون، كما اشتملت الورش على تطبيقات عملية تعرفوا من خلالها على آداب المجالس والضيافة الإماراتية الأصيلة.

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