المؤتمر الـ 3 لرؤساء الجامعات العربية والروسية يعقد الأربعاء المقبل بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن الجامعة ستطلق استراتيجية جديدة حتى العام 2030، سيتم الاعلان عنها قريباً، وتستهدف ايجاد كادر من العلماء المواطنين الباحثين والقياديين الأكاديميين بنسبة 25 %، ووفقاً للاستراتيجية سيتم تدريبهم على أيدي باحثين مقتدرين حتى يتم تأهيلهم بمختل فالمهارات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بأفضل صورة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الجامعة صباح أمس ، والذي أكد خلاله مدير الجامعة عن استعداد جامعة الشارقة لاستضافة وتنظيم المؤتمر ال 3 لرؤساء الجامعات العربية والروسية ، والذي يعقد بشكل دوري كأحد الأنشطة المهمة التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات في الدول العربية واتحاد الجامعات الروسية.، حيث يأتي لمواكبة احتفال الجامعة بيوبيلها الفضي بمرور 25 عاماً على تأسيسها، كما يأتي المؤتمر برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، لافتاً الى أن فعالياته ستبدأ بمقر الجامعة في مجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية الأربعاء المقبل وتستمر لمدة يومين، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة وحضور عدد من وزراء التربية والتعليم في الدول العربية، ورؤساء أكثر من 60 جامعة من كبريات الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من الإمارات ، وأكثر من 150 من رؤساء وممثلين عن الجامعات العربية تنتمي إلى 21 دولة عربية.

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وأكد مدير الجامعة على أهمية هذا الحدث الذي يعقد، ليس فقط على مستوى الدولة والمنطقة، بل وعلى مستوى العالم، حيث سيجتمع تحت قباب الجامعة أكثر من 200 رئيس جامعة من 21 دولة عربية من المغرب في أقصى الغرب العربي إلى الخليج. وأشار إلى أن هذه الفعالية تعتبر أحد أركان الرسالة التي وضعها لجامعة الشارقة مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عندما تفضل بتأسيسها قبل أكثر من 25 عاماً، والتي قال إن في مقدمة أهدافها أن تكون ضمن الصفوف العالمية الأولى بين أعرق الجامعات العالمية.

وأضاف مدير الجامعة بأن الأهداف الرئيسة للمؤتمر تعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة لأحدث التطورات العلمية بين أفضل 62 جامعة روسية وأكثر من 150 جامعة عربية مختارة ممثلة لكل الدول عربية، وبالتالي سوف تركز جلسات المؤتمر على رفع مستوى التعليم والتعلم والبحث العلمي من خلال الشراكة مع أعرق الجامعات العربية والعالمية. ، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات وأطر التبادل بين الجامعات في شتى المجالات كالتبادل الطلابي والشراكات في البرامج التعليمية ومشاريع البحث العلمي، ليتم العمل على مد جسور التعاون بين الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية والجامعات في جمهورية روسيا الاتحادية.

فرصة

ولفت إلى أن هذا المؤتمر سوف يكون فرصة كبيرة أمام معظم الجامعات المشاركة في عقد لقاءات ثنائية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجامعات، مؤكداً بأن جامعة الشارقة وضعت كل إمكانياتها اللوجستية لاستضافته ، وتوفير كل ما يلزم من خدمات لضمان نجاحه وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية التي تتخذ من العاصمة الأردنية مقرا لها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يحضر جلسات المؤتمر خلال يومه الأول معالي وزير التربية والتعليم بالدولة، ووزير التعليم العالي من دولة اليمن ووزير التعليم العالي في روسيا الاتحادية بالإضافة إلى الدكتور عمرو عزت سلامه الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، و الدكتور فيكتور أنتونوفش ساندوفنشي رئيس اتحاد الجامعات الروسية ورئيس جامعة موسكو الحكومية.

استراتيجيات

وأكد مدير الجامعة على أن المؤتمر سوف يناقش من خلال جلساته المتعددة مجموعة من المحاور، مثل رسم استراتيجيات تبادل التجارب والخبرات والتبادل الطلابي بين الجامعات العربية والروسية في مجالات التدريب والأنشطة اللاصفية والبرامج الرياضية ومناقشة البحوث العلمية المشتركة بين الجامعات المشاركة ورسم آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والبرامج الأكاديمية المشتركة، والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الأكاديمية العربية والروسية والدولية. والعمل على مواكبة التحول الرقمي في التعليم العالي في ظل التطورات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفتوحة.

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