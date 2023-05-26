علي اللوغاني يفوز بـ 7 جوائز عن ابتكار «دكتور روبوت»

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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فاز ابتكار «دكتور روبوت» للطالب الإماراتي علي حميد اللوغاني من نادي الإمارات العلمي بأربع جوائز جديدة، بالإضافة إلى ثلاث جوائز سابقة، ليصل المجموع إلى 7 جوائز دولية ومحلية وعربية، حيث نال مؤخراً 4 جوائز من المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا في ماليزيا، الأولى في فئة المجال الطبي بالميدالية الذهبية، والثانية جائزة المبتكر الشاب، والثالثة جائزة منظمة الابتكار السنغافورية الموجودة في ماليزيا، والرابعة جائزة الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية في ماليزيا، كما فاز بالمركز الثاني في البطولة العربية للروبوت في قطر، كما حصل على جائزتين محليتين في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبطولة الوطنية للروبوت.

وقال الطالب علي اللوغاني، الذي لم يتجاوز عمره 13 عاماً، إن مشروعه يهدف إلى الحفاظ على صحة المرضى، من خلال تقديم الاستشارات الطبية والمتابعة الدورية للمرضى على مدار الساعة، والتواصل مع الطبيب في أي وقت، وفي أي مكان للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وإبلاغ الطبيب، وذلك من خلال أخذ القياسات المهمة للمريض، وحفظها على السحابة الإلكترونية، وكذلك إرسال الرسائل للأطباء في حالات الطوارئ، وهو يستهدف بالأخص كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأوضح أن مشروعه اعتمد على إنترنت الأشياء حيث يسهل على الطبيب متابعة حالة المريض، ويسهم هذا الابتكار في تقليل التكاليف، التي يتكبدها المريض أثناء زيارته للمستشفى، إذ إن وجود جهاز مبتكر في منزله يوفر للمريض متابعة دائمة.

كما أوضح اللوغاني أنه فاز بجائزتين من المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا (ITEX) 2023 النسخة 34، من بين 700 مبتكر من 19 دولة، شاركوا بالمعرض بتقارير بحثية ومشاريع أولية، وهو يعد منصة حصرية للمخترعين للكشف عن أحدث حلولهم التكنولوجية، التي تدفع العمل المناخي، وتحمي الكوكب، وتعزز مستقبلاً مستداماً، وينظم المعرض من قبل الجمعية الماليزية للاختراع والتصميم، وتحتضن طلاب المدارس والمراكز المحلية والإقليمية والدولية، الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، يهدف هذا المعرض إلى تشجيع المشاركة المتزايدة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

آفاق المستقبل

وتابع أنه فاز بالمركز الثاني في البطولة العربية للروبوت بقطر، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي بدولة قطر في دورتها الرابعة عشرة، التي استضافتها خلال شهر مايو الجاري، والتي تعد واحدة من أهم المسابقات السنوية لطلبة المدارس في مجال الروبوت على مستوى الوطن العربي، منذ إطلاقها عام 2008، وتعتبر البطولة ملتقى للعقول المميزة من الموهوبين والمبدعين من شباب الوطن العربي، والمنوط بهم بناء مستقبل وطننا العربي والمضي به نحو آفاق المستقبل والتكنولوجيا الحديثة، كما تمثل البطولة تظاهرة علمية تكنولوجية إبداعية في مجال تصميم وبناء الروبوتات التعليمية، وفاز بها اللوغاني من بين197 فريقاً، بواقع 800 طالب مشارك من 15 دولة عربية.

ومن جانبه، قال الدكتور عيسى البستكي رئيس نادي الإمارات العلمي: إن النادي قادر على تفجير طاقات المشاركين من أبنائه، وهذه الإنجازات إضافة من إضافات الشباب للنادي، ونحرص دائماً على الارتقاء بمهارات وإمكانات الطلاب وتقديم المجالات العلمية الجديدة، التي تخدم الطلاب في حياتهم، ومواكبة العصر عبر تمكينهم بمختلف الوسائل العلمية والتكنولوجية والتدريبية، من خلال توفير البيئة المثالية والحاضنة، التي ترعى الشباب.

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